El doctor coruñés Diego González Rivas se mide en Lanzhou (China) contra un robot : "No tuve opción" @dieguinidoc

El cirujano coruñés Diego González Rivas aparcó temporalmente los guantes de látex y el bisturí para ponerse los guantes de boxeo. El famoso doctor se enfrentó en un "ring improvisado" en las calles de la ciudad de Lanzhou, en China, a un robot.

"Estamos en Lanzhou y he oído que hay un robot que me está provocando, así que voy a ir a buscarlo y me voy a pegar con él", compartió Diego a través de un vídeo en sus redes sociales, donde es habitual que relate sus aventuras durante su gira médica por el mundo.

Posteriormente, se muestra al robot en cuestión bailando en una plaza de la ciudad china rodeado por espectadores, entre ellos el propio Diego. "Primero se puso a bailar de forma totalmente provocativa y luego intentó agredir a la gente que estaba allí mirando. Así que no tuve opción y tuve que llegar a poner orden...", explica en el vídeo. Lo que no imaginaba era que la Inteligencia Artificial podría con él y le haría morder el polvo.

El gallego empezó el combate mostrando unos buenos reflejos, esquivando con maestría los golpes de su contrincante androide, mientras el público lo animaba y grababa el encuentro. Sin embargo, la tecnología se impuso a lo humano y el cirujano terminó en el suelo.

"Menuda paliza me he llevado", reconoció entre risas, admitiendo que no había sido una buena idea pelearse con el robot. "Así es la vida", concluía en el vídeo.

El de A Coruña ha visitado este fin de semana la ciudad del noroeste de China, para llevar a cabo, en el centro de formación de Lanzhou, una clase magistral con cirugía experimental el sábado y, el domingo, ha operado tres casos de cáncer de pulmón con su técnica del Uniportal VATS y RTAS.