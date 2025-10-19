El colegio de Galicia donde estudió Luis Zahera: concertado, católico y con 101 años de historia

Nacido en 1966 en Santiago de Compostela, Luis Zahera es uno de los actores gallegos más queridos. Ganador de dos premios Goya por El Reino (2019) y por As Bestas (2023), el compostelano sorprende en cada uno de sus papeles a todos los espectadores que disfrutamos de su talento.

Zahera siempre ha mostrado un gran cariño, respeto y amor por Galicia, tal y como muestra en cada uno de los programas donde participa. A fin de cuentas, aquí fue donde se crió y construyó la persona que es hoy en día. Pero, ¿cuál fue el colegio e instituto de Luis Zahera?

El instituto de Santiago de Compostela donde estudió Luis Zahera

Foto antigua de La Salle en Santiago de Compostela web.lasallesantiago.gal

Se trata del centro plurilingüe La Salle, en Santiago de Compostela. Su presencia en la capital gallega se remonta a 1924, por lo que cuenta con 101 años de historia, cuando los Hermanos comenzaron su labor educativa en la Escuela de La Inmaculada.

Durante tres décadas, esta escuela sentó las bases del actual colegio, destacando por la calidad de la educación primaria.

El impulso de antiguos alumnos y el apoyo de la fundadora de la Escuela, Isabel García Blanco, permitieron que, en 1953, se colocase la primera piedra del nuevo colegio.

Las clases comenzaron en octubre de ese mismo año en la calle San Roque, con 109 estudiantes.

Poco a poco, se fueron ampliando las instalaciones, hasta que en el curso 1955-56 se trasladaron al edificio actual, ya con 304 alumnos. Después, se le reconoció como centro de Educación Secundaria.

En los años siguientes, el colegio siguió creciendo en alumnado, instalaciones y reconocimiento. En 1985 se convirtió en un centro mixto. En 2003 celebró su 50 aniversario con el lema 'Tendendo pontes e abrindo canles'.

La Salle es una institución católica con presencia en más de ochenta países y más de 300 años de historia. "Preparamos a nuestros chicos y chicas para ser hombres y mujeres del siglo XXI que aporten valor a la sociedad del futuro", dicen desde su web.

Además de ofrecer Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, también es un centro muy destacado en la enseñanza y aprendizaje de idiomas y plurilingüismo.

"Constatamos que al finalizar la etapa de Secundaria prácticamente todos los estudiantes son capaces de mantener una conversación fluida en inglés y francés (además de gallego y castellano)", explican.

Anécdota del primer día de clase de Luis Zahera

Recientemente, Luis Zahera acudió a El Hormiguero para promocionar la serie Animal, estrenada en Netflix el pasado 3 de octubre.

Entre risas, anécdotas y varias historias, habló de su pasado como estudiante, bromeando con que suspendía todo menos religión y gimnasia, "que son las asignaturas importantes y las que van a levantar a este país".

El actor contó que antes de empezar el colegio tenía muchas ganas de ir, ya que él se había criado en una casa que era un 'matriarcado' con 4 hermanas, y nunca había estado en un sitio de solo chicos. "Estaba feliz por ir al colegio", dijo.

Sin embargo, admite que no era muy buen estudiante y "llevó mucha bofetada". Relató una anécdota de su primer día con el apodado 'cura Tutankamón', que, a día de hoy, todavía recuerda.

"Era otra educación, yo nací en la dictadura del general Franco. Había aquella educación dura...". Cuenta que un cura anciano entró en la clase y paseó entre todos los niños en silencio hasta frenarse ante él.

"El tipo se paró delante de mí, después de un rato sin hablar, y me metió un bofetón". Bromea: "Yo pensé que era el elegido". Después, el cura dijo: "Este no hizo nada, el que haga algo que se prepare".

No obstante, Zahera guarda un bonito recuerdo: "Eran otros tiempos, ahora los Hermanos de La Salle son otra cosa, son maravillosos, y había profesores maravillosos, pero había alguna pedrada que otra".