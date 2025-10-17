Nada que envidiar al de Viena: el mercadillo de Navidad más bonito de España estará en A Coruña

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y A Coruña ya sabe cómo será su increíble mercadillo navideño, con el que pretende cautivar a las familias en una época llena de magia, emoción e inocencia, especialmente la de los más pequeños.

Desde el 28 de noviembre y hasta el 2 de enero, la emblemática Plaza de María Pita se transformará en un auténtico poblado navideño con casi medio centenar de casetas repletas de productos de Navidad; repostería, decoración, artesanía, regalos, y hasta una zona de restauración.

Casi medio centenar de casetas

El mercadillo navideño de A Coruña regresará este año a la plaza de María Pita para envolver a la ciudad de ese ambiente tan mágico que contagia esta época del año.

Una entrada principal iluminada y la música ambiental más navideña posible te darán la bienvenida a este mercadillo que nada tiene que envidiar a otros más famosos de Europa.

Cerca de 50 casetas de madera y forja con decoración de piedra, ocuparán unos 400 m² y estarán ambientadas como un poblado navideño. Tendrán una dimensión de 3 metros de largo y 2 de ancho, y una altura entre 2 y 3 metros.

En ellas podrás encontrar una gran variedad de productos pensados para disfrutar y preparar la Navidad. Desde artículos más clásicos como adornos para el árbol, figuras para el Belén o postales navideñas, hasta piezas más especiales como joyería hecha a mano, juguetes artesanales o libros.

Además, habrá un espacio dedicado a productos para preparar la mesa, como mantelería o cerámica. Así, tendrás muchas opciones tanto para regalar, como para darle el toque navideño que necesitas a tu hogar.

El mercadillo incluirá una zona de ocio gastronómico cubierta, para su uso en caso de lluvia. Además, habrá actividades culturales y de animación diaria, como talleres infantiles, actuaciones y pasacalles con personajes de Navidad los sábados.

Principal novedad este año

Por primera vez en este mercadillo de la plaza de María Pita, se podrá disfrutar de los populares turrones artesanales de La Formigueta, conocidos por su increíble éxito en Vigo.

Esta tienda temporal ofrecerá una amplia variedad de especialidades con más de 250 sabores distintos, asegurando que será la caseta más grande del mercadillo.

Fechas y horarios

A Coruña dará la bienvenida a este increíble mercadillo al más puro estilo europeo el próximo 28 de noviembre, y permanecerá abierto hasta el 2 de enero de 2026. Los horarios serán los siguientes:

De lunes a jueves : de 17:00 a 22:00 horas

: de 17:00 a 22:00 horas Viernes, sábados y vísperas de festivos : de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas

: de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas

De esta forma, durante más de 1 mes la estatua de María Pita presidirá uno de los mercadillos navideños más bonitos de toda España, en el que no faltarán todo tipo de productos y diferentes actividades culturales acompañadas de la ambientación de Navidad más especial.