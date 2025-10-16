El mensaje de la gallega Alejandra Silva (42) a su marido Richard Gere (76): "Felicidades mi amor por este premio"

Alejandra Silva, de Oleiros (A Coruña) y Richard Gere, se casaron en 2018. Desde entonces, han mostrado su amor en redes, y nos han hecho partícipes de pequeños hitos, como la compra de una vivienda de lujo en La Moraleja (Madrid).

El matrimonio ha mostrado su compromiso con diversas causas sociales. Apoyan a la inmigración y los rescates de Open Arms, y son embajadores de la fundación Hogar Sí, que busca "acabar con el sinhogarismo en 6 años".

Richard Gere, Visionary Award 2025

Fundada en 1978, la organización Human Rights First trabaja para asegurar que Estados Unidos sea un referente global en la defensa y promoción de los derechos humanos.

En reconocimiento a su compromiso constante con esta causa, Human Rights First ha concedido a Richard Gere el Visionary Award 2025, destacando el uso de su influencia y trayectoria profesional al servicio de los derechos fundamentales y de causas humanitarias.

Además de su reconocida carrera como actor y productor, Richard Gere ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de comunidades marginadas y personas en situación de vulnerabilidad.

A través de Gere Foundation, que fundó en 1991, lideró iniciativas a favor de los derechos de los pueblos indígenas, refugiados, personas sin hogar y víctimas de crisis humanitarias, entre otras causas de relevancia.

El premio le fue entregado el pasado 14 de octubre en Nueva York, en una emotiva ceremonia a la que asistió junto a su esposa, Alejandra Silva, quien le dedicó unas bonitas y emotivas palabras.

Las palabras de Alejandra Silva a Richard Gere

"Felicidades mi amor por este merecido premio por tu vida de inquebrantable dedicación a la defensa de los derechos humanos y tu compromiso con las causas humanitarias", le dice emocionada a su esposo.

Alejandra Silva celebró el premio a Richard Gere destacando que "un beso puede cambiar el mundo", y que los pequeños gestos, como una caricia o una mirada, pueden despertar conciencias.

"A veces no hace falta un gran discurso, sino un instante de verdad (...) Recordarnos que lo humano, eso que todos llevamos dentro, sigue siendo la fuerza más poderosa para cambiar el mundo".

Y termina Alejandra Silva: "Muchas gracias a Human Rights First (HRF) por su apoyo".