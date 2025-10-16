Manuel Turizo o la Carrera ENKI: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

Manuel Turizo, Galicia Ilusiona o Carrera Enki: Todo lo que puedes hacer este fin de semana en A Coruña

A los grandes conciertos del fin de semana se suman otros importantes eventos que nadie querrá perderse.

Por otro lado, también se celebrará la carrera lúdica e inclusiva de Enki o la I edición de la Feria de Minerales de A Coruña, que tendrá lugar en el Centro Comercial de Los Rosales. Por último, cerraremos el fin de semana con un partido del Dépor Abanca.

Conciertos del fin de semana

El artista colombiano Manuel Turizo será el siguiente en actuar en el Coliseum

Las grandes citas musicales de estos días estarán protagonizadas por el cantautor Antonio Orozco, autor del grandísimo himno Devuélveme la vida, y Manuel Turizo, que traerá el bachateo a la ciudad herculina.

El sábado 18 a las 22:00 horas es la fecha marcada para el inicio del concierto de Antonio Orozco, quien llega al Coliseum herculino como parte de su gran tour nacional La Gira de Mi Vida.

Será una gran celebración por sus 25 años sobre los escenarios. Como regalo a sus fans, presentará en directo las canciones de su nuevo álbum, mezclando nuevos sonidos con sus éxitos más atemporales.

Las entradas para su show todavía están a la venta en Ataquilla.com desde 43,36 euros.

El domingo 19 a las 21:00 horas tendremos la otra gran cita del fin de semana, pues Manuel Turizo aterriza en A Coruña con la fuerza de su tour 201, homónimo del nuevo álbum que vio la luz a finales del 2024.

Con esta nueva gira internacional, el colombiano, autor de Una Lady como tú y La Bachata, propone una experiencia multisensorial en la que el escenario del Coliseum se transformará en su Apartamento 201, donde nace la magia de su música.

Las entradas para su próximo concierto están a la venta desde 37,80 euros. ¡Hazte con ellas en Ataquilla.com antes de que se agoten!

Paralelamente, las salas de conciertos de la ciudad herculina también presentarán una gran variedad de espectáculos durante este fin de semana.

Entre ellos, destacamos la cita del viernes 17 a las 21:00 horas en el Centro Ágora, un concierto de Lamatumbá del Agorasón 2025; y la del sábado 18 a las 12:30 horas en la sala Mardi Gras, que será un espectáculo de la República del Tono.

Proyecciones del fin de semana

Uno de los fotogramas de la película 'GET LOST!', que será proyectada este fin de semana

Durante este fin de semana continuaremos con la nueva programación de proyecciones cinematográficas del mes de octubre.

Por un lado, el CGAI seguirá celebrando el centenario de Maurice Pialat, un ciclo que ya había iniciado el mes de septiembre. Como novedad de este nuevo mes, se podrá disfrutar de varias sesiones que harán una Retrospectiva del cineasta Travis Wilkerson, así como de su esposa, Erin Wilkerson.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 16 a las 18:00 horas - For the Civilian Casualties in the 3rd Gaza War de Travis Wilkerson

a las 18:00 horas - de Travis Wilkerson Jueves 16 a las 18:00 horas - The Fuckee's Hymn de Travis Wilkerson

a las 18:00 horas - de Travis Wilkerson Jueves 16 a las 20:30 horas - Sous le soleil de Satan (Bajo el sol de Satán) de Maurice Pialat

a las 20:30 horas - (Bajo el sol de Satán) de Maurice Pialat Viernes 17 a las 18:00 horas - Chroniques turques (Crónicas turcas) de Maurice Pialat

a las 18:00 horas - (Crónicas turcas) de Maurice Pialat Viernes 17 a las 20:30 horas - Les Corps Evocateur(e)s de Erin Wilkerson

a las 20:30 horas - de Erin Wilkerson Viernes 17 a las 20:30 horas - GET LOST! de Travis Wilkerson

a las 20:30 horas - de Travis Wilkerson Sábado 18 a las 18:00 horas - The Gold Rush (La quimera de oro) de Charles Chaplin

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

THE END (El final) de Joshua Oppenheimer - Jueves 16 y viernes 17 a las 20:00 horas, sábado 18 a las 17:30 y 20:00 horas.

(El final) de Joshua Oppenheimer - y a las 20:00 horas, a las 17:30 y 20:00 horas. PIGEN MED NÄLEN (La chica de la aguja) de Magnus von Horn - Jueves 16 y viernes 17 a las 20:00 horas, sábado 18 a las 17:30 y 20:00 horas.

Ciclo Tándem en el Teatro Colón

Cartel del ciclo Tándem celebrado en el Teatro Colón

Durante este fin de semana podremos asistir a dos nuevas citas que forman parte del ciclo musical Tándem, que tiene como objetivo principal fusionar diferentes estilos y experiencias a través de conciertos dobles.

Las entradas para asistir a cualquiera de los conciertos del ciclo Tándem son gratuitas, pero el aforo será limitado.

Los dos espectáculos programados para este fin de semana son los siguientes:

El sábado 18 a las 20:00 horas será el turno de Caamaño&Ameixeras y Sús de subirse a los escenarios del Teatro Colón. Será un espectáculo de fusión entre las raíces gallegas y portuguesas.

El domingo 19 a las 20:00 horas, para cerrar el fin de semana, actuará el Nacho Faia Lar y Rita Payés. En este caso, la elegancia catalana de Rita Payés se fusionará con la intensidad del trío.

Gran Gala Internacional Galicia Ilusiona

Cartel de la edición 2025 de Galicia Ilusiona

El evento de magia en directo más importante de España llega, un año más, al Teatro Colón de la ciudad herculina.

Este año celebramos la cuarta edición de Galicia Ilusiona, el Festival Mundial de Ilusionismo. Nuevamente, toda la familia podrá disfrutar de los espectáculos de algunos de los magos más importantes de la escena internacional.

Los invitados de la IV edición de Galicia Ilusiona:

Mago Murphy (Madrid), quien presenta la gala por segunda vez consecutiva. Será nuestro guía por este gran espectáculo de ilusionismo.

quien presenta la gala por segunda vez consecutiva. Será nuestro por este gran espectáculo de ilusionismo. Seimei (Corea del Sur), que trae el ilusionismo asiático hasta los escenarios herculinos. Será un número cargado de tradición y con una puesta en escena de lo más cuidada.

que trae el hasta los escenarios herculinos. Será un número cargado de tradición y con una puesta en escena de lo más cuidada. Nacho Samena (Galicia) es el campeón nacional de magia. Mostrará a su público una fusión de música y destreza manual.

es el campeón nacional de magia. Mostrará a su público una fusión de y David Burlet (Francia) llega a Galicia Ilusiona tras haber triunfado en teatros, platós y cabarets de todo el mundo. Su espectáculo de malabares y magia dejará a todo el público boquiabierto.

llega a Galicia Ilusiona tras haber triunfado en teatros, platós y cabarets de todo el mundo. Su espectáculo de y dejará a todo el público boquiabierto. La Compañía Mag Edgard (Barcelona) está puesta por 8 artistas que crearán una escenografía única, que caminará entre la infancia y los sueños.

Las entradas todavía están a la venta desde 15,60 euros en Ataquilla.com. ¡No te pierdas esta oportunidad de asistir a un espectáculo de ilusionismo inolvidable!

Basquet: Leyma Coruña vs. Palmer Basket Mallorca Palma

El Leyma Coruña logró una importante victoria ante el filial del Barça el pasado fin de semana en Riazor (Fuente: Leyma Coruña)

El viernes 17 a las 20:45 horas en el Coliseum tendrá lugar un gran partido de baloncesto donde se enfrentarán Leyma Coruña y Palmer Basket Mallorca Palma.

I Feria de Minerales de A Coruña

Cartel de la edición 2025 de la Feria de Minerales de A Coruña

Desde el viernes 17 hasta el domingo 19 se podrá disfrutar de la primera edición de la Feria de Minerales de la ciudad herculina, que será acogida en el Centro Comercial de Los Rosales.

Aproximadamente 15 expositores del sector mineral, provenientes de diferentes lugares de España y Portugal, expondrán sus productos al público: minerales peninsulares, cuarzos, amatistas, circones, minerales fluorescentes, joyería artesanal, piezas de decoración... Y muchísimo más.

Como actividad extra, el palentólogo Juan Carlos Escudero llegará desde Zaragoza para impartir varias charlas acerca de los dinosaurios.

Viernes 17

A las 10:00 horas, inauguración de la I Feria de Minerales de A Coruña.

17:30 horas: Charla interactiva sobre la vida y extinción de los dinosaurios.

21:00 horas: Cierre de puestos de exposición.

Sábado 18

De 10:00 a 21:00 horas, apertura puestos de exposición.

17:30 horas: Charla interactiva sobre la vida y extinción de los dinosaurios.

Domingo 19

A las 10:00 Inauguración de la I Feria de Minerales de A Coruña.

17:30 horas: Charla interactiva sobre la vida y extinción de los dinosaurios.

21:00 horas: Cierre de puestos de exposición.

XXI Carrera ENKI

Cartel de la edición 2025 de la Carrera Enki

El sábado 18 a las 16:00 horas se podrá disfrutar, un año más, de la carrera lúdica e inclusiva ENKI en el paseo marítimo de O Parrote.

A través de actividades y juegos de todo tipo, la carrera ENKI pretende ser un evento de visibilización de las personas con diversidad funcional. Una marea de personas con disfraces de todo tipo, pelucas y estidentes prendas llevará como slogan de la carrera "Corro por un mundo imperfecto".

A día de hoy, las dorsales se encuentran agotadas, haciendo que la participación de esta nueva edición sea una de las más elevadas en la historia de este evento deportivo y lúdico.

El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev

Cartel del espectáculo de 'El Lago de los Cisnes' del Ballet de Kiev

El sábado 18 el reconocido Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk llegará con su gira del espectáculo de El Lago de los Cisnes hasta el Palacio de la Ópera.

Las entradas tienen un valor de 40,38 euros. Por la venta de cada una de estas, se hará una donación de 1 euro a Unicef para apoyar el trabajo de la ONG a favor de Ucrania.

Representación de El enterrador de Gerard Vázquez

Cartel de la obra teatral 'El enterrador'

El sábado 18 a las 18:30 y 20:30 horas llegará la obra teatral de El enterrador al Teatro Rosalía de Castro, una obra protagonizada por Pepe Zapata en la que un actor debe preparar el monólogo del personaje encargado de enterrar a los fusilados durante la Guerra Civil.

A medida que la acción va avanzando, el actor se dará cuenta de las similitudes que presenta la historia que debe interpretar con la de su abuelo y su amigo muerto.

XVII Concentración Nacional Mercedes W123

Cartel de la edición 2025 de la Concentración Nacional Mercedes W123

El sábado 18 y domingo 19 se podrá disfrutar a lo largo de todo el día de la XVII edición de la Concentración Nacional Mercedes W123.

Se celebrará entre las ciudades de A Coruña y Ferrol.

Fútbol: Dépor Abanca vs. Atlético de Madrid

Un lance del Dépor Abanca contra el Madrid CFF. @RCDeportivoFem

El domingo 19 a las 12:00 horas el Estadio de Riazor volverá a recibir al equipo de las blanquiazules, quienes se enfrentarán contra el Atlético de Madrid.