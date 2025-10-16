Todos los conciertos y eventos de Santiago de Compostela para disfrutar este fin de semana

Todos los conciertos y eventos de los que podrás disfrutar este fin de semana en Santiago de Compostela

El fin de semana del mes de octubre arranca en Santiago de Compostela con la llegada de una nueva feria gastronómica: The Burger Top, que acogerá algunas de las hamburguesas más deliciosas de toda España.

A lo largo de estos días también podremos seguir disfrutando de la música, como el concierto inédito que dará Metrika en la sala Capitol. Asimismo, también tendrán lugar diversos espectáculos para toda la familia.

Conciertos del fin de semana

Este fin de semana estará protagonizado por un concierto de Metrika

A lo largo de estos días podremos disfrutar de varios conciertos de la Banda Municipal de Santiago de Compostela y la Real Filharmónica de Galicia.

Entre estos, destacamos el espectáculo gratuito de la BMSC en el que se interpretará musicalmente la historia de romance adolescente Non chores, Sabeliña.

No obstante, el concierto más importante de la tercera semana del fin de semana en Santiago de Compostela será el de la cantante urbana Metrika, una de las voces emergentes del panorama musical español.

El sábado 18 a las 21:00 horas la artista valenciana Metrika se presentará en la sala Capitol como parte de su gira de presentación de Neófita, el último álbum que cierra su trilogía junto a Madre Fundadora y Grimorio.

La artista destaca por su estilo provocador, con letras impactantes que hacen de su show algo mucho más que un simple concierto. Se podrá disfrutar en directo de sus temas más conocidos, como Toto de loca, LAS PLÁSTICAS y Diva del Infierno.

Las entradas para su show todavía están a la venta desde 18 euros.

Sisons Festival Connect 2025

Cartel de las dos grandes actuaciones que tendrán lugar en la sala Capitol este fin de semana

A lo largo de este fin de semana, desde el miércoles 15 hasta el sábado 18, se podrá disfrutar del festival de música Sisons. Se trata de un evento musical de artistas emergentes que tendrá lugar en diferentes localizaciones de la capital compostelana.

Todas las actuaciones serán de entrada libre a excepción de las que tendrán lugar en la sala Capitol:

Jueves 16 a las 20:30 horas - Bala, Acouga y Adhara&Ritman Fusión de rebeldía, honestidad y libertad. Será una fusión del rock grunge y stoner de Bala con el metal hardcore de Acouga y el folclore gallego con R&B de Adhara&Ritman Desde 20 euros

a las 20:30 horas - Viernes 17 a las 20:30 horas - De Ninghures, Exeria y Billy Flamingos Fusión de identidad, fuerza y raíz. Por un lado, De Ninghures y Exeria traerán el mejor rock alternativo, mientras que Billy Flamingos mostrarán en directo su mezcla de indie, pop alternativo y electrónica Desde 20 euros

a las 20:30 horas -

Espectáculos del fin de semana

Cartel de una de las funciones que tendrán lugar este fin de semana

Estos días presentan varios shows en directo ideales para disfrutar con toda la familia o amigos. ¿Te los vas a perder? En Quincemil hemos hecho una lista de los más importantes para que así elijas cuál es tu favorito:

Viernes 17 a las 20:00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia - Oda a Federico García Lorca: Luna La artista Rocío Pozo trae el potente e inigualable sonido de su voz para hacerle un homenaje a Lorca, usando como figura principal ese símbolo constante en sus poemas: la Luna.

a las 20:00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia - Sábado 18 a las 18:00 horas en el Teatro La Salle - Hadas: El Musical Un espectáculo ideal para toda la familia que nos transporta a la Academia Estelar, donde tres jóvenes hadas están preparándose para un concurso de magia. Una historia llena de emoción, magia y música

a las 18:00 horas en el Teatro La Salle - Domingo 19 a las 19:00 horas en el Teatro La Salle - Campeones 2 (En el teatro): Si Lorca levantara la cabeza La historia comienza con una actriz, Claudia , quien debe interpretar a un personaje con discapacidad, por lo que reconecta con Gloria , su prima con síndrome de Down. Descubrirá el grupo de teatro de su familiar, lleno de personalidades tan carismáticas como únicas

a las 19:00 horas en el Teatro La Salle -

Festival Internacional de Títeres - Galicreques

Cartel de la edición 2025 de Galicreques

El Festival Galicreques continuará con su programación durante este fin de semana. El domingo 19 será la clausura de su edición XXX a las 20:00 horas en el Teatro Principal con la entrega del premio Galicreques 2025 y el espectáculo Ephimerosde Nauta Teatro.

El programa completo de estos últimos días del festival se puede consultar en el siguiente enlace.

The Burguer Top

Cartel de la edición de 2025 de la feria gastronómica The Burger Top

El día de hoy, jueves 16, se inaugurará la feria de The Burger Top en el Campo da Festa do Castiñeiriño, que se extenderá hasta finales de mes, más concretamente el domingo 26.

Este evento gastronómico acumulará algunas de las mejores hamburguesas de España, todas ellas elaboradas con carne premium, pan brioche y salsas especiales. Se podrán acompañar de patatas, bebidas y otros deliciosos postres.

VO Vehículo de Ocasión de Amio

Cartel de la edición de 2025 del VO Vehículo de Ocasión de Amio

Desde el jueves 16 hasta el domingo 19 el recinto ferial de Amio acogerá una nueva edición del VO Vehículo de Ocasión de coches y motocicletas.

El evento contará con la presencia de varios y reconocidos concesionarios compostelanos que expondrán más de 800 vehículos de ocasión y kilómetro cero. Además, contarán con grandes descuentos de liquidación y todas las garantías del mercado.

El horario de la feria será de 10:00 a 20:00 horas y la entrada costará 4 euros (los menores de 12 años podrán entrar gratis).