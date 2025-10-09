Estos son todos los planes de Santiago de Compostela que no te puedes perder este fin de semana

Estos son todos los planes que no te puedes perder este fin de semana en Santiago de Compostela

Los conciertos de Eladio y los Seres Queridos y Delaporte se suman a la gala benéfica de AmalxGaza que se celebrará en la Sala Capitol. Asimismo, el Festival Ateneo Barroco presentará una nueva jornada de música.

Otros importantes eventos del fin de semana será el ciclo de espectáculos de magia Encantos en Compostela o el Oktoberfest de Monte do Gozo. Este fin de semana también será la última oportunidad de visitar la Feria SELIC.

Conciertos del fin de semana

El dueto electrónico DELAPORTE serán uno de los conciertos programados para este fin de semana en Santiago de Compostela

La programación de eventos musicales para este fin de semana es de lo más diversa: artistas gallegos, formaciones clásicas de la música española, electrónica y hasta música ochentera.

En Quincemil hemos hecho una lista de los conciertos más importantes, día por día:

El jueves 9 nos adentraremos en el fin de semana con la II edición del festival AmalxGaza en la Sala Capitol, que tiene como objetivo la recaudación de fondos para la asistencia humanitaria a la población palestina a través de la asociación UNRWA.

Los artistas invitados de esta nueva edición son Mondra, Monoulious DOP, Wöyza, Ruxe Ruxe y el grupo de baile palestino Watani.

El viernes 10 recibiremos en la Sala Riquela a las 20:30 horas al emblemático grupo de Eladio y los Seres Queridos, quienes celebrarán sus dos décadas de carrera musical con su público más fiel.

El mismo día, viernes 10, se presentará el dueto electrónico Delaporte en la Sala Capitol, presentando su nuevo tour de 2025 Déjate querer. Los autores del hit Rendición se presentarán en los escenarios compostelanos a las 21:00 horas.

El sábado 11 vuelve La Clásica Fiesta Ochentera a la Sala Capitol de la mano del grupo Da Igual y el DJ David Nández. La generaciones compostelanas de los 60 y 70 se podrán encontrar de nuevo a partir de las 22:00 horas.

El domingo 12 cerraremos el fin de semana de conciertos de la mano de Cristian Silva, quien actuará en la Sala Capitol para presentar su nuevo disco: Un home tranquilo. Será una cita íntima en la que se mezclará el rock, folk, jazz y funk.

Oktoberfest del Monte do Gozo

Cartel de la celebración del Oktoberfest en el Monte do Gozo

El jueves 9 y viernes 10 son los dos días que han sido reservados para celebrar el Oktoberfest en el emblemático albergue de peregrinos del Monte do Gozo.

Durante estas dos jornadas la cerveza pasará a ser la protagonista desde las 20:00 horas. Asimismo, el ambiente se animará con la música en directo de la charanga Noroeste (jueves 9) y Os Jalácticos (viernes 10).

Esta gran fiesta alemana se completará con juegos cerveceros, sorteos y puestos de comida tradicional alemana.

Festival Ateneo Barroco

El Festival Ateneo Barroco volverá a celebrarse a lo largo del mes de octubre en Santiago de Compostela

La capital compostelana celebrará a lo largo de todo el mes de octubre la 7.ª edición del Festival Ateneo Barroco, una serie de conciertos gratuitos de música antigua y barroca que tendrán lugar en diferentes localizaciones de la ciudad.

El concierto programado para este fin de semana será el viernes 10 a las 20:00 horas en el Teatro Principal. Vendrá de la mano de Ars Atlántica, que presentará su espectáculo Le Grand Ballet, danzas francesas na España barroca.

Encantos en Compostela

Cartel de la edición 2025 de Encantos en Compostela

El viernes 10 (horario de mañana) sábado 11 y domingo 12 (horario de mañana y tarde) se celebrará el festival de magia conocido como Encantos en Compostela, que recorrerá diferentes residencias y centros sociales y culturales de la capital.

Los magos e ilusionistas que protagonizarán esta nueva edición serán Óscar, Iago, Samuel, Eloy, Sara, Axel y Gonzalo. Serán los encargados de traer tres jornadas llenas de magia para diferentes edades y públicos.

Espectáculo del Mago Orbit - Acero 2.0

Cartel del espectáculo 'Acero 2.0' del Mago Orbit

El sábado 11 a las 19:00 horas llega uno de los mejores números de magia del país al Teatro La Salle: Acero 2.0 del Mago Orbit.

Será una experiencia insuperable en el que este reconocido mago presentará un show de magia al más puro estilo de Las Vegas. ¡Dejará a toda la familia al borde de sus asientos!

Festival Internacional de Títeres - Galicreques

Cartel de la edición 2025 de Galicreques

Este fin de semana, más concretamente el sábado 11, dará inicio oficialmente el Festival Galicreques, que este año celebrará su edición XXX.

El espectáculo que inaugurará este festival será Tiritot de Tarot-Creques Animados. Tendrá lugar en el Mercado de Abastos a las 11:00 horas.

La programación completa para el sábado 11 y el domingo 12:

Sábado, 11 de octubre

11:00 horas en el Mercado de Abastos

Tarot-creques Animados - Titirot

en el Mercado de Abastos 12:00 horas en A Reixa

El Guiño del Guiñol (Colombia) - El último árbol

en A Reixa 17:00 horas en el Exterior carpa da Alameda

Os Monifates (Galiza) - Percorrendo camiños

en el Exterior carpa da Alameda 18:00 horas en el CSC Conxo

Luis Vallecillo (Galiza) - Magic & Music

en el CSC Conxo 18:00 horas en el CSC Romaño

Mircromina Teatro (Galiza) - Pasmo de Pedra

en el CSC Romaño 19:00 horas en la Carpa da Alameda

Gonzalo Guevara (Arxentina) - Lazarillo del Riachuelo

en la Carpa da Alameda

Domingo, 12 de octubre

11:00 horas en el Exterior carpa da Alameda

Mercado de Produtos de Portugal. Artesanía e sabores

en el Exterior carpa da Alameda 11:00 horas en el Exterior carpa da Alameda

Ruada de Xigantes (Portugal) Salida: Alameda

en el Exterior carpa da Alameda 12:00 horas en la Carpa da Alameda

Obradoiro de Marionetas de papel (Portugal)

en la Carpa da Alameda 13:00 horas en la Carpa da Alameda

Fio D’Azeite (Sintra, Portugal) - O Rei Vai Nú

en la Carpa da Alameda 16:30 horas en el Exterior carpa da Alameda

Ruada de Xigantes (Portugal) Salida: Alameda

en el Exterior carpa da Alameda 17:30 horas en la Carpa da Alameda

Marionetas Rui Sousa (Sta. María da Feira, Portugal) - Fíos Máxicos

en la Carpa da Alameda 20:00 horas en la Carpa da Alameda

Canções de Liberdade (50 anos de 25 de abril) de Porto, Portugal - Brothers In Arms



El festival se extenderá hasta la semana que viene, domingo 19, y recorrerá diferentes espacios de la ciudad compostelana, como el Teatro Principal, el Mercado de Abastos y muchos más.

En esta edición tan especial podremos disfrutar de los espectáculos de más de veinte compañías. Entre ellas destacamos El Guiño del Guiñol, Os Monifates o Mircromina Teatro.

Selic Festival da Lectura - Semana do Libro de Compostela

Cartel de la edición 2025 del Festival de Lectura en Santiago de Compostela

Este festival cultural, ya iniciado el viernes 3 de la semana pasada, se extenderá hasta este domingo 12, por lo que si todavía no te has pasado por esta feria del libro te invitamos a echarle un ojo. ¡No te arrepentirás!

El evento está siendo acogido en la Praza da Quintana y contará con la presencia de varias figuras relevantes de la literatura gallega. Algunas de las actividades que tendrán lugar durante estas últimas jornadas serán diferentes charlas, firmas de libros, paseos literarios, cuentacuentos y mucho más.

También se podrá disfrutar de un total de 24 puestos de librerías y editoriales compostelanas.