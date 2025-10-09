Javier (75 años), sobre la reserva de viajes del Imserso en Galicia: "Los dos últimos años fue imposible"

Los viajes del Imserso se han consolidado como una de las opciones favoritas para las personas mayores, ya que suelen ofrecer precios asequibles (a partir de 50 euros), recorridos organizados con atención especializada y estancias sin preocupaciones, con pensión completa incluida.

El plazo de comercialización ya se ha abierto en Galicia, y los mayores disponen de múltiples opciones para elegir destino. Javier, un jubilado coruñés de 75 años que espera conseguir plaza este año, reconoce que estos viajes se comercializan a "muy buen precio".

Javier quiere viajar a Mallorca o Fuerteventura

Diversos estudios científicos respaldan la importancia de mantener la salud física y mental a partir de los 60 años, ya que tener una vida activa durante la jubilación ayuda a prevenir enfermedades crónicas, mejorar el estado de ánimo, conservar la movilidad y retrasar el deterioro cognitivo.

Los viajes del Imserso son una oportunidad para vivir nuevas emociones, y Javier confía en poder disfrutar de unos días de descanso y desconexión. "Llevo muchos años viajando en el Imserso, desde 2010", indica Javier en una conversación telefónica con este medio.

Benidorm, Lanzarote, Marbella, Menorca, Tenerife, Benalmádena... Son solo algunos de los destinos que Javier ha tenido la suerte de visitar gracias al Imserso. Ahora espera sumar uno más a la lista: quiere ir a Mallorca o Fuerteventura.

Este año, el Imserso ha incorporado viajes a 50 euros para las personas con menos recursos, una iniciativa que Javier considera muy positiva. Aun así, señala que el resto de los viajes "también son baratos", aunque reconoce que el servicio ha empeorado en los últimos años.

"Los hoteles son un poco peores", lamenta

No obstante, la creación de este tipo de viajes, en palabras de Javier, ha sido una gran idea. De no ser así, "mucha gente no hubiera salido de su casa. Aquí ves que juegan a la baraja, participan en excursiones, van al baile... Es importante porque mientras están divirtiéndose, no se acuerdan de que les duelen los huesos".

Javier espera conseguir plaza para un destino de costa insular, ya sea Mallorca o Fuerteventura. En años anteriores, este jubilado de A Coruña realizaba el trámite vía online, pero "los dos últimos años fue imposible" al saturarse la página web.

Como alternativa a las largas colas que se han formado, Javier decidió entregar la carta en una agencia de viajes que gestione el trámite y así evitar tener que madrugar y pasar varias horas de pie para conseguir su plaza.

Ahora solo le queda esperar la llamada de la agencia para que le confirmen el destino.