Regresa el Mercado das Nubes a A Coruña: comercio local, conciertos, zona infantil y mucho más

El mercado de la plaza de San Agustín acoge del 10 al 12 de octubre la edición de Otoño de este popular evento en el que habrá 60 participantes

El Mercado das Nubes de Otoño regresa a A Coruña del 10 al 12 de octubre. El evento vuelve al mercado de la plaza de San Agustín "con el mismo entusiasmo" de siempre y manteniendo su filosofía: ser un mercado urbano donde comprar de forma sostenible, responsable y que busca visibilizar el talento, la creatividad y la diversidad.

El evento contará con 60 participantes que "le dan una pensada" a su trabajo a través del diseño, la creatividad, la ecología y la proximidad. En la edición de otoño, marcas locales y microempresas darán a conocer sus productos.

Diseño y creación de ropa vintage, fotografía, complementos, joyería, diseño gráfico, ilustración, arte, cosmética natural, decoración, gastronomía gourmet, artesanía infrecuente, organizaciones solidarias… Un gran abanico de artículos y propuestas artesanales hechos con mimo que se podrán conocer en el siguiente horario:

Viernes 10 de octubre: de 17:00 a 21:00 horas

Sábado 11 de octubre: de 11:00 a 21:00 horas

Domingo 12 de octubre: de 11:00 a 18:00 horas

Maridajes y conciertos

La experiencia Maridajes KmC de Estrella Galicia tampoco se perderá esta cita. Esta propuesta contará con productos de la propia plaza San Agustín preparados por cocineros de la Asociación Coruña Cociña. Este es el programa:

Sábado 11, desde las 13:00 horas, los callos de Chisco Jiménez de Culuca

Domingo 12, desde las 13:00 horas, Álvaro Victoriano estrena su nueva propuesta culinaria, El 23, con un guiso de carne y setas

No faltará, además, la ambientación musical. Los conciertos previstos para este fin de semana en el Mercado das Nubes son los siguientes:

Viernes 10 de octubre El primer tardeo con Iván Piñeiro a las 19:00 horas

Sábado 11 de octubre El vermú corre a cargo de Varela desde las 14:00 horas El tardeo es para Javi Regueiro desde las 19:00 horas

Domingo 12 de octubre Sesión bailable con Revolta Swing desde las 13:00 horas La sesión vermú viene de la mano de Erik Lepeich desde las 14:00 horas



La zona infantil permanente está pensada, por otro lado, para que los más pequeños "vivan sus Nubes y sesiones" con Los Wawies. El domingo, además, el mercado recibirá la visita de Urban Skechers, una comunidad de artistas plásticos que interpretan las Nubes.

Galoha, Art Nouveau, Arte en la Mesa, Kukko&Kana, La Canalla, Bo Peixe, Izanti, Xacobleas, Wawaland Planet con sus conocidos Los Wawies, Pampillo Store, Vivali, Carmelamola, Mel Ai Alma (ganador de la mejor miel de Galicia), el caricaturista Jorge Blanco, distintas organizaciones sociales... El Mercado das Nubes calienta motores para disfrutar de un fin de semana único.