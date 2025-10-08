La bonita aldea de Galicia donde Luis Zahera (59) vivió su infancia con su familia: "Íbamos en verano"

Luis Zahera y el pueblo al que pertenece la aldea en la que veraneaba RTVE y Vente a vivir a un pueblo

Luis Zahera (1966, Santiago de Compostela), está inmerso en la promoción de la serie de Netflix, Animal, visitando programas nacionales de radio, televisión y podcast, donde además de hablar sobre ella, comparte anécdotas de su vida, como los veranos junto a su familia en A Peruca, Rois (A Coruña).

Tanto en su visita a El Hormiguero como en el podcast dirigido por María Guerra, La Script, ha hablado de los veranos de su infancia en A Peruca, perteneciente a la comarca de Santiago, donde junto a sus padres y hermanas disfrutó de una infancia maravillosa en el rural gallego y rodeado de animales.

Los veranos de un joven Zahera en una aldea gallega

Zahera se ha convertido en uno de los actores más destacados del momento. Muy querido en su tierra natal, siempre tiene buenas palabras para Galicia. Allí nació y se crió antes de convertirse en uno de los mejores actores de España, y nunca olvida sus raíces.

Natural de Santiago, en varias entrevistas ha recordado los veranos de su infancia junto a su familia. En una aparición en El Hormiguero, contó que sus padres "alquilaban una casa en A Peruca" y que allí forjó su identidad con un gran respeto y cariño por el rural gallego y los animales. "Íbamos en verano", comentó refiriéndose a la compañía de sus padres y cuatro hermanas.

"Tuve una infancia de ver mucho bicherío", confesaba al hilo de la promoción de su nueva serie en la que interpreta el papel de un veterinario, motivo por el que no le resultó ningún problema para él grabar con animales de todo tipo.

En su reciente entrevista en La Script contó alguna que otra anécdota sobre este momento de su vida, del que guarda un bonito recuerdo. "Ahí convivías con animales. Yo fui en los carros de vaca hechos de madera que pasaban el río y el eje hacía un ruido súper estridente", cuenta.

Recuerda con emoción alguno de los momentos que más le marcaron, como las veces que dio de comer a los cerdos u ordeñaba las vacas, así como sus travesías con la señora Rosa, quien le enseñó la vida del rural y le salvó de ser comido por unos cerdos.

"De niño me encantaba darle de comer a los cerdos. Me acuerdo que la señora Rosa se fue y yo cogí el caldero y se lo tiré a tres cerdos y metí los brazos con ellos", describe. La suerte que tuvo es que la señora Rosa apareció para sacarlo de allí antes de que los cerdos confundiesen sus brazos con su comida: "Nunca vi una cara de pánico igual", dijo sobre la señora.

Cómo es A Peruca, en Rois

Entrada al Pazo do Faramello, en el municipio de Rois pazofaramello.com

A Peruca es una pequeña aldea del municipio de Rois, en la comarca do Sar (A Coruña). En concreto, pertenece a la parroquia de Seira, una de las 12 que componen la localidad de Rois. De muy pocos habitantes, es el lugar en el que Luis Zahera pasó los veranos de su infancia.

En Rois puedes descubrir paisajes increíbles, arquitectura y disfrutar de su cultura. Si eres un verdadero amante de la naturaleza, hay varias rutas de senderismo, como la ruta das Penicias o la de castro Lupario, perfectas para perderte entre los rincones más fascinantes.

En Seira, donde está A Peruca, disponen de playa fluvial. "Una playa ideal para refrescarse cuando suben las temperaturas. Aguas claras y árboles frondosos dan un respiro y permiten descansar o realizar actividades de ocio en armonía con la naturaleza", dicen desde el concello.

Uno de los grandes atractivos de Rois es el Pazo do Faramello. Situado sobre el cañón del río Tinto, afluente del Rio Sar, en el lugar del Faramello, tiene unos jardines en los que hay uno de los acebos más antiguos del país, símbolo incluido en el escudo del ayuntamiento de Rois.

En todo el municipio te toparás con diferentes lavaderos, molinos, puentes y más de un centenar de cruceros, algunos de los más antiguos de Galicia, además de iglesias y capillas.