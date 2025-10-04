El festival Quincegotas llevará la danza contemporánea a cuatro escenarios urbanos de A Coruña

La ciudad de A Coruña se prepara para acoger una nueva edición del festival de danza en la calle Quincegotas, que alcanza ya su octava convocatoria.

La cita se celebrará entre el 10 y el 12 de octubre y contará con la participación de catorce compañías, que llevarán sus propuestas a distintos puntos del municipio.

El evento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, amplía en esta ocasión tanto la duración como los espacios de celebración.

Así, las actuaciones se desarrollarán en cuatro escenarios urbanos: la escalinata de la Domus, la plaza de la Fábrica de Tabacos, el Castillo de San Antón y la Cúpula de Eirís, concebida como espacio para nuevos creadores.

Entre los nombres participantes figuran el Conservatorio Nacional de Danza de Lugo, el Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña, Proyecto Pabellón, Cía. Daniel Abreu, Proyecto Larrua o Colectivo Glovo, además de otros intérpretes y compañías que acercarán a la ciudadanía lo mejor de la danza contemporánea.

Quincegotas se consolida como una cita de referencia en el calendario cultural coruñés, con la voluntad de acercar la danza al público general y fomentar nuevas formas de encuentro con la creación artística en espacios singulares de la ciudad.