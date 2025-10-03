La exposición que no te puedes perder en Santiago este fin de semana

Miles de minerales, fósiles y joyas de todo el mundo se podrán disfrutar del 3 al 5 de octubre en el centro comercial de la capital gallega

El Outlet Área Central arranca octubre con una propuesta única: la primera edición del Salón de Minerales, Fósiles y Joyería, que se celebrará del viernes 3 al domingo 5 de octubre. Durante tres días, expositores llegados de distintos puntos de España y Portugal ofrecerán miles de piezas y ejemplares extraídos directamente de la naturaleza.

La cita nace como complemento a la consolidada Feria de Minerales de Santiago, que cada mes de marzo reúne a un gran número de visitantes en Área Central desde hace más de una década. Con este nuevo evento, la organización propone un "aperitivo" para los amantes de los minerales y la joyería artesanal.

Aunque con un formato más reducido, el Salón contará con una gran variedad de ejemplares procedentes de diferentes partes del mundo, con especial presencia de piezas de la mina de Panasqueira (Portugal), así como de Marruecos y Namibia.

Además de la exposición y venta, el público podrá disfrutar de una actividad muy llamativa: una demostración de minerales fluorescentes, que permitirá descubrir la sorprendente magia de estas piedras bajo la luz ultravioleta.

El I Salón de Minerales, Fósiles y Joyería abrirá sus puertas en la esquina azul de Área Central de 10:00 a 21:00 horas durante todo el fin de semana.