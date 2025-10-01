El Puerto de A Coruña concede a ENKI un espacio en O Parrote: inclusión "en el corazón de la ciudad"

El Puerto de A Coruña concede a ENKI un espacio en O Parrote. Cedida

La Fundación ENKI y la Autoridad Portuaria de A Coruña han alcanzado un acuerdo para la concesión de un área habilitada para el uso social en la zona de O Parrote. La entidad señala que este es un "importante paso" para fomentar el acceso al deporte y la inclusión de las personas con discapacidad.

El espacio se corresponde con cinco de las arcadas situadas en la explanada, que suman 250 metros cuadrados. La idea es que esta zona, que se pondrá en marcha en las próximas semanas, sirva como punto de encuentro y de atención de ENKI, y también como sede del banco de préstamo de material deportivo adaptado de la fundación, el más grande de Galicia.

Este anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la fundación, que con este nuevo espacio busca reforzar su propósito de inclusión facilitando que más personas puedan acceder a dicho material. Todos aquellos interesados podrán obtener asesoramiento especializado "en el corazón de la ciudad".

ENKI presta este servicio desde hace años: ha acercado material deportivo a más de 300 usuarios de 14 centros y entidades y a 21 usuarios en iniciación deportiva; además de facilitar más de 50 préstamos de material deportivo adaptado. Así, una vez esté operativo, permitirá informar, orientar y acompañar a deportistas, familias y entidades desde un enclave céntrico y visible, facilitando la iniciación y la práctica deportiva inclusiva.

Un espacio de puertas abiertas

Fuentes de ENKI señalan que otro de sus objetivos es que este sea un espacio de encuentro para las entidades sociales, de tal forma que todas puedan encontrar en él un lugar donde acercarse a la práctica deportiva y el ocio inclusivos.

El presidente de ENKI, Ángel López, asegura que se trata de "un lugar lleno de vida y recursos", enfocado en permitir a todas las personas con diversidad funcional practicar deporte, "gracias al banco de préstamo del que disponemos". El espacio, añade López, "pone al movimiento de la inclusión en el centro", con actividades, encuentros inspiradores y muchas otras sorpresas.

Este lugar, ha señalado el presidente de ENKI, "da la bienvenida a todas las personas, tengan o no discapacidad; porque la inclusión es cosa de todas las personas y buena para toda la sociedad".

El nuevo espacio de ENKI en O Parrote. Cedida

"Es una satisfacción poder poner a disposición de la Fundación ENKI este local en O Parrote, en pleno centro de la ciudad, junto al mar y en un lugar accesible, para que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones", ha asegurado por su parte el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado.

El representante del ente ha señalado que este tipo de iniciativas, además, permiten abrir "aún más" el Puerto coruñés a la ciudad, "reforzando su papel como espacio de encuentro, inclusión y vida".

Financiación e impacto social

La recaudación que obtiene la fundación mediante diversas actividades como la Carrera ENKI es esencial para que puedan seguir invirtiendo, ampliando y renovando su banco de préstamo. Actualmente cuentan con más de 45 vehículos adaptados que se ofrecen gratuitamente a las personas interesadas.

Handbikes de montaña y de carretera, joëlettes, tándems, o sillas de atletismo son algunos de los vehículos disponibles, que se pueden consultar a través de este enlace. Así, participar en las actividades de la fundación implica "más y mejor material adaptado" y, por lo tanto, menos tiempo de espera para que los usuarios puedan acceder a él.

La Carrera ENKI 2025 se celebrará el próximo 18 de octubre y ya supera las 12.000 personas inscritas. Aquellos que estén interesados en participar en la XII edición de esta carrera solidaria pueden hacerse con sus dorsales a través de la web de ENKI o presencialmente en el departamento de deportes de El Corte Inglés de A Coruña.