A Coruña celebra el congreso 'El viaje a través de la palabra' los días 16 y 17 de octubre

A Coruña acoge los días 16 y 17 de octubre la segunda edición de El viaje a través de la palabra. El evento volverá a tener como protagonista al viaje, entendido no solo como forma literaria realista o ficcional, sino también como un espacio de intercambio y comunicación entre vida, experiencia y literatura.

El congreso, que tiene carácter internacional, se celebrará en la sede del Paraninfo da Universidade da Coruña y contará con la presencia de Elizabeth Roberta Dunford, directora de Jane Austen’s House.

El viaje como experiencia, su relación con la literatura, el turismo como forma de conexión con la cultura y las narraciones literarias, los espacios y las personas asociadas a ellas serán aspectos presentes en el evento. El congreso abordará también diversas perspectivas en torno al fenómeno del viaje y su representación, algunas de ellas son las siguientes:

El turismo literario y sus implicaciones culturales

Representaciones del viaje en la literatura: viajes ficticios, oníricos, iniciáticos, míticos, entre otros

La transmisión oral o escrita del viaje: relatos, crónicas y memorias

Rutas, mapas, itinerarios: del texto al territorio

El camino de Santiago como fenómeno literario, cultural y turístico

Libros y diarios de viaje como testimonios y creación literaria

Viajeras y peregrinas: perspectivas de género en la experiencia del viaje

Así, este II Congreso Internacional acogerá contribuciones enmarcadas en temáticas como las interacciones entre literatura y turismo; los discursos viajeros: la lengua de los viajes; la literatura y el viaje como herramientas ecosociales; y el viaje en femenino y su reflejo en la literatura y el turismo.

Charla en plaza de Azcárraga

El comité organizador tiene como directores a J. Ignacio Pérez Pascual (Facultad de Filología), Mónica Martín Molares (Facultad de Filología) y María Elvira Lezcano González (Facultad de Turismo) que, junto al comité científico han logrado un programa extraordinario que combina lo científico con una disertación en la Plaza de Azcárraga y la realización de una etapa del Camino Inglés de Santiago el sábado 18 de octubre.

Además de Elizabeth Roberta Dunford, el II Congreso Internacional contará entre otros con un selecto número de conferenciantes como Pedro Tafur en la Venecia del siglo XV, Andrea Zinato de la Universidad de Verona, y la escritora y profesora de Literatura Comparada en Zaragoza, Patricia Almarcegui.

Estarán, además, los socios fundadores de Aventuras Literarias, Daniel Castillo y Mónica Vacas, la soprano Esperanza Mara, la médica de urgencias y prescriptora literaria Lorena Bembibre, el portugués Luis Pedro Martins, presidente de Turismo de Porto e Norte y concluirá Víctor Freixanes, presidente Real Academia Galega.

"El profesorado de las facultades de Filología y Turismo, además de desarrollar sus actividades de manera independiente en la materia relacionada con el congreso, desde que comparten espacio, ha demostrado interés por trabajar conjuntamente", señala la organización en un comunicado, en el que reivindica la importancia de la multidisciplinariedad en la sociedad actual.

La participación de los grupos de investigación HISPANIA, CULXEO y la propia UDC en la organización del evento contribuye a enfatizar el carácter heterogéneo e interdisciplinar que lo acompañan.