El nombre de niña más popular en 2024 en Galicia tiene cinco letras y significa "sabiduría"

Elegir el nombre de un hijo es una decisión muy importante que ofrece infinitas posibilidades. Para tomar la mejor decisión, es aconsejable considerar factores como la sonoridad del nombre completo con los apellidos, el significado personal y la posible influencia de modas pasajeras.

En Galicia, los padres y madres lo tienen claro a la hora de elegir nombre para sus hijas: Sofía es el más popular. Así lo señala la estadística publicada hoy por el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre los nombres de los recién nacidos correspondiente al año 2024.

Este es el nombre de niña más popular en 2024 en Galicia

Los nombres de niña más populares suelen variar ligeramente cada año, pero algunos han mantenido su popularidad de forma constante. Algunos de los nombres más frecuentes de los últimos tiempos, según datos del IGE, son Noa, Sofía, Olivia y Martina.

En 2024, los padres y madres gallegos mostraron especial interés por Sofía. Este nombre femenino tiene origen griego e históricamente se asocia con la filosofía y la figura religiosa de Santa Sofía, una mártir cristiana que simboliza la sabiduría divina.

Sofía es un nombre muy extendido en toda España, aunque en los últimos años ha ganado bastante popularidad en Galicia. El nombre considerado como el más bonito del mundo significa "sabiduría" o "la que tiene sabiduría", y se asocia con la inteligencia, la virtud y el conocimiento profundo.

Los datos del Instituto Galego de Estatística revelan que en Galicia hay 6.294 niñas y mujeres con este nombre, con una edad media de 22,3 años. En el ranking del organismo autónomo aparece en el puesto número 1, por delante de Vega, Noa, Martina y Olivia.

En Vigo hay 778 niñas registradas con el nombre de Sofía, mientras que en A Coruña hay 602 niñas con este nombre propio. Santiago de Compostela, Ourense, Lugo y Pontevedra tienen datos similares: 238, 268, 250 y 270, respectivamente.

Sofía fue el nombre preferido por los gallegos para nombrar a sus hijas nacidas en 2024, tal y como lo recoge la estadística publicada este viernes por el Instituto Galego de Estatística sobre los nombres de los neonatos gallegos.

En ella se señala, en una lista de 50 nombres ordenados de mayor a menor frecuencia, que los cinco nombres más empleados para niñas fueron Sofía, Vega, Noa, Marina y Olivia. En comparación con 2023, Noa ocupó entonces el primer puesto de los nombres femeninos.

A continuación, te detallamos la lista completa de los 20 nombres de niña más empleados en 2024: