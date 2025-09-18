Impresionantes motocicletas clásicas visitan el Outlet Área Central este fin de semana en Santiago

La primera edición de la Motoclasic Santiago contará con cerca de cincuenta motocicletas además de con puestos de venta de piezas y recambios

El Outlet Área Central se convierte este fin de semana en un museo que tendrá expuestas en sus pasillos cerca de cincuenta motocicletas clásicas. Este sábado 20 y el domingo 21, de 10:00 a 20:30 horas, los aficionados a las reliquias motorizadas disfrutarán en la primera edición de la Motoclasic Santiago.

Bultacos, Vespas, Lambrettas y Montesas serán algunas de las marcas que se podrán admirar en esta feria organizada por la Asociación cultural Ferro Vello. Además de las motos, las esquinas roja y azul de Área Central contarán con varios expositores que, de manos de especialistas en la materia, tendrán a la venta miles de piezas y recambios.

Durante estos dos días, los amantes de las motocicletas y al motor en general podrán echar un vistazo a las motos expuestas. Incluso, algunas de ellas estarán a la venta. Además, podrán revolver entre todas las piezas que traerán los diez expositores que participan y conocer a personas que comparten su misma afición.

Como complemento a la feria de motos clásicas, y como contrapunto también a todos los elementos clásicos que habrá en ella, Área Central contará también estos dos días con "Experiencia Racing Simulator”, un simulador de velocidad a cargo de la empresa Evoa. De manera gratuita, los visitantes podrán disfrutar de esta experiencia virtual en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Además, la persona más rápida que realice el circuito virtual tendrá como premio un vale de cien euros para gastar en los establecimientos comerciales de Área Central.