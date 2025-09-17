Organizan en A Coruña un encuentro para solteros de hasta 45 años: bebidas, picoteo y más sorpresas

Aunque muchas personas prefieren la soltería, otras optan por compartir su vida en pareja. Sin embargo, encontrar a tu media naranja no siempre resulta fácil, por lo que se ha organizado en A Coruña un encuentro dirigido a solteros de hasta 45 años.

Con el frío a la vuelta de la esquina, A Coruña se prepara para acoger un evento distinto en pleno centro de la ciudad. Sit&Meet reunirá el próximo 26 de septiembre a solteros de hasta 45 años en un ambiente único, con dinámicas rompehielos para disfrutar al máximo de la experiencia.

Bebidas, picoteo y más sorpresas

Ya es oficial: A Coruña acogerá el último viernes de septiembre la 'Noche de l@s Solter@s', un evento organizado por Sit&Meet que busca conectar a personas de entre 29 y 45 años. Si sientes que conocer gente nueva es complicado y que los planes son siempre los mismos, este encuentro te interesa.

"La Noche de l@s Solter@s no es la típica quedada en un bar donde no hablas con nadie. Es un evento exclusivo, pensado para que conocer gente sea fácil, natural y divertido", anuncia la organización en sus redes sociales.

El evento se celebrará el 26 de septiembre, de 20:00 a 23:00 horas, en un local céntrico de A Coruña cuya ubicación se revelará únicamente a los asistentes.

Las entradas tienen un coste de 45 euros por persona e incluyen: local privado para los participantes, dos bebidas con o sin alcohol (no incluye copas) y picoteo abundante (tortilla, empanada, tostas, croquetas, tabla de ibéricos, etcétera).

Para que ningún asistente se quede en una esquina mirando el teléfono móvil, Sit&Meet ha preparado dinámicas rompehielos que permitan disfrutar al máximo de la experiencia. Además, se garantizará un equilibrio entre chicas y chicos, habrá buena música y, por supuesto, un ambiente lleno de buen rollo.

"Hay planes que se sienten distintos antes de empezar... ¡Y la Noche de l@s Solter@s es uno de ellos! Aquí van 3 razones para no dejarlo pasar: conocer sin presiones; ambiente seguro y relajado, y dejarse sorprender".