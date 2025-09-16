Un vecino de La Rioja visita A Coruña y dice lo que todos piensan de ella: "Es una ciudad súper bonita"

Todo coruñés presume de serlo, y no es para menos, pues A Coruña tiene todo lo necesario para que así sea. Tenemos paisajes increíbles, comida deliciosa, cultura e idioma propio, el Dépor y una forma de vida que solo los herculinos entienden y que enamora a toda persona que visita la ciudad.

Esto es lo que le ha pasado a un joven de La Rioja que está haciendo una vuelta a España para visitar todas las ciudades del país. Al llegar a Coruña lo primero que ha hecho es visitar el Estadio de Riazor, y continuar por el paseo marítimo hasta la Torre de Hércules, sorprendido por lo que veía.

"Estuve dando un paseo por toda la ciudad"

En su recorrido por España, el riojano no podía dejarse A Coruña sin visitar. Nada más pisar la ciudad, el primer lugar que visitó fue uno de los mayores emblemas de todo buen herculino: el Estadio de Riazor.

"Como buen fanático del fútbol imagino que muchos reconoceréis cuál es el primer sitio que visité. El turismo futbolero no falla", dice mientras enseña imágenes del lugar. No obstante, decidió no pararse mucho tiempo para seguir disfrutando de las maravillas que esconde la ciudad.

"Después de ver el estadio me acerqué a la playa y me recorrí todo el paseo marítimo en dirección a esa torre". Enfoca a la Torre de Hércules, el monumento que preside la ciudad con sus 55 metros de altura y que es un símbolo para todo coruñés y coruñesa.

"Desde Riazor, el camino hasta ella la verdad que era largo, pero había que venir porque es el único faro romano que se mantiene activo en el mundo", dice el riojano. Enseña varias imágenes de la Torre y de sus alrededores, mostrando lo bonita que es esa zona y A Coruña en general.

"Tiene unas vistas muy buenas de A Coruña", comentó rotundo. "Callejeamos un poco y llegamos a la Plaza de María Pita, donde se encuentra el Ayuntamiento". Otra zona de referencia que es todo un orgullo por la historia de esta heroína que defendió A Coruña de los ingleses.

"Estuve dando un paseo por toda la ciudad y sinceramente me parece una ciudad súper bonita", finalizó sin ningún tapujo sobre A Coruña, una opinión que no sorprenderá a ningún herculino, porque es algo indudable.

Sin embargo, el vídeo no termina aquí. El joven no quería marcharse de la provincia coruñesa sin visitar algún pueblo, y se decantó por Muxía porque le llamó la atención que estuviese rodeada de mar. "Es un pueblo marinero en plena Costa da Morte", dice mientras enseña una panorámica.

Al subir al Miradoiro del Monte Corpiño, no tuvo palabras para describir lo que tenía ante él: "La cámara no refleja lo bonito que era este paisaje. De verdad que yo en persona estaba flipando".