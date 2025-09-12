Norman Reedus (56 años), actor de 'The Walking Dead', lo tiene claro: "Quiero comprar una casa en Galicia"

Norman Reedus es un reputado actor estadounidense, conocido principalmente por su papel como Daryl Dixon en la popular serie de televisión The Walking Dead. Desde hace un par de temporadas, su personaje cuenta además con una serie propia.

En una entrevista con la Cadena SER, Norman Reedus recordó su paso por España durante la grabación de la nueva temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, en la que Galicia fue una de las localizaciones elegidas para recrear este mundo postapocalíptico.

"Me encanta España, especialmente Galicia"

"Es genial. Me encanta España, especialmente Galicia", confesó al inicio de la entrevista. Norman Reedus reconoció estar enamorado de la región, destacando la Costa da Morte y sus alrededores, así como su gastronomía, arquitectura y, sobre todo, su gente.

Y es que: "Hay mucha pasión en España". "La gente quiere hablar contigo, quiere abrazarse, quiere seguir hablando. La forma de hablar y dialogar es muy diferente. No me di cuenta de lo diferentes que eran Francia y España hasta que viví y trabajé aquí".

La paleta de colores en España, a su parecer, "es diferente" y la forma de hablar también. "Creo que parte de la belleza de la serie es que está en español, y en Francia estaba en francés". "Me gusta mucho estar aquí. De hecho, quiero comprar una casa en Galicia", confesó.

La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon se estrenó el pasado 8 de septiembre en AMC+. En esta nueva entrega, Carnota formó parte de los escenarios de rodaje del spin-off, uniéndose así a otras ubicaciones, como Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.

La serie está protagonizada por Norman Reedus y Melissa McBride, en los papeles de Daryl Dixon y Carol Peletier. La tercera temporada sigue a la pareja mientras continúan su viaje de vuelta a casa y el reencuentro con sus seres queridos.

En su lucha por buscar el camino, el viaje les extravía aún más, llevándolos a tierras lejanas de condiciones adversas y en constante cambio, siendo testigo de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes.