Manuel Cancela, el gallego que sobrevivió al 11-S: "Perdí el avión porque me quedé dormido"

"Estaba en Boston con los Backstreet Boys y tenía un vuelo el 11 de septiembre para Los Ángeles, pero lo perdí porque me quedé dormido. Ese fue el avión que se estrelló contra la primera torre en Nueva York. La de las Torres Gemelas", cuenta José Manuel Cancela todavía con emoción al recordar uno de los momentos más decisivos de su vida.

La escena parece de película, pero no lo es. El compositor alemán, hijo de emigrantes gallegos, vivió aquel día un punto de inflexión que marcaría su carrera. Tras años trabajando con artistas como Celia Cruz, Jennifer López o Marc Anthony, el aeropuerto era ya casi su segunda casa. Sin embargo, el 11S lo cambió todo: se replanteó su futuro y decidió dar un giro radical.

Cancela podría haber sido una de las víctimas de aquel atentado. La gira de los Backstreet Boys lo llevaría ese día a volar a Los Ángeles, pero el destino quiso que se quedara dormido y perdió el vuelo.

"Ahí me lo planteé todo. ¿Qué hacía yo viajando por medio mundo, siempre de gira, sin parar?", recuerda. Ese día perdió amigos y compañeros que sí embarcaron. "Fue un antes y un después. Decidí dejar el ritmo frenético de los escenarios y dedicarme a componer", señala.

A partir de ahí, comenzó una nueva etapa. El primer encargo llegó casi por casualidad: una campaña publicitaria para Gatorade: "Tenía que ponerle música a un vídeo del refresco. Les encantó". Aquel éxito abrió la puerta a Hollywood, donde trabajó en producciones como Creed, Focus, Ray Donovan (Showtime), The Last Narc (Amazon Prime) o Gordon Ramsay: Uncharted (National Geographic).

"Lo que falta en una imagen, lo que le da alma, es la música. La vibración, esa onda que convierte lo que ves en emoción" José Manuel Cancela, compositor

El gran salto llegó con HBO. "Empecé por casualidad a trabajar con HBO Deportes. Ahí gané mis cinco Emmys: por series como 24/7, Hala Madrid y varios documentales", explica. Su sello es crear bandas sonoras capaces de transformar las imágenes. "La música les da el alma que necesitan: alegría, dulzura, dolor, amor o lujuria. Ese es mi trabajo", indica.

Aun así, no olvida sus inicios. Nombres como Celia Cruz, Jennifer López, Marc Anthony, David Bisbal o los propios Backstreet Boys siguen muy presentes en su memoria. Fueron ellos quienes lo acompañaron en los primeros pasos de una carrera que más tarde se consolidaría en el terreno audiovisual.

Una carrera que continúa

Por encima de todo, Cancela insiste en la lección que aprendió tras aquel día de septiembre: "Lo que falta en una imagen, lo que le da alma, es la música. La vibración, esa onda que convierte lo que ves en emoción".

Hoy, instalado en el mundo de la composición audiovisual, asegura haber encontrado su lugar gracias a una casualidad tan trágica como reveladora: haberse quedado dormido y perder el avión que lo habría llevado directo al corazón del 11S.

Actualmente, compagina una veintena de proyectos internacionales con su faceta de "embajador" de A Coruña. Con raíces en Loureda y Oseiro (Arteixo), sueña con atraer a la ciudad herculina a artistas de primer nivel. Su último estreno es la banda sonora del thriller Just Breathe, que verá la luz este 16 de septiembre.