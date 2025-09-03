Estos son los grandes conciertos y eventos de Ferrol para disfrutar del mes de septiembre 2025

Estos son los grandes conciertos y eventos del mes de septiembre 2025 en Ferrol

El noveno mes del año se inicia en Ferrol con el sonido del rock&roll local y nacional de la mano del FeneRock Festival, que estará seguido del popular evento de arte urbano conocido como las Meninas de Canido.

Más adelante, reconocidos humoristas como Piedrahita, Carlos Blanco o Touriñán se subirán a los escenarios ferrolanos para presentar sus nuevos shows. Tampoco podrán faltar las citas deportivas, como es el caso de la XI edición de la Carrera Nocturna Corre por Ferrol.

5, 6 y 7 de septiembre: FeneRock Festival

Cartel de la edición 2025 de FeneRock Festival

El primer fin de semana de septiembre, desde el viernes 5 hasta el domingo 7, tendrá lugar el FeneRock Festival en el paseo marítimo de San Valentín del municipio ferrolano de Fene.

Será una de las citas más esperadas para los amantes del rock local y nacional. El propio fesival incluye una zona gratuita de acampada y diversos food trucks para disfrutar de una experiencia gastronómica y musical inolvidable.

Los abonos del festival están prácticamente agotados. Actualmente, tan solo quedan los abonos de 26,47 euros en entradium.com

La programación del FeneRock Festival:

Viernes, 5 de septiembre

Sôber

Viva Belgrado

Ezpalak

Hour Glass

DJ Ratibrón

Sábado, 6 de septiembre

Sesión vermú gratuita - Los Tigres de Cañotas + concierto sorpresa

Los Tigres de Cañotas + concierto sorpresa Heredeiros da Crus

Lisdexia

Galiza Sound Machine

Monoulious Dop

A Pelo (tributo a Platero y Tú)

DJ Ratibrón

Domingo, 7 de septiembre

Sesión vermú + comida - Los Hombre de Diego

5, 6 y 7 de septiembre: Meninas de Canido

Cartel de la edición de 2025 de las Meninas de Canido

El festival de arte urbano conocido como las Meninas de Canido volverá a celebrar una nueva edición que dará inicio el viernes 5 y se extenderá hasta el domingo 7.

El barrio de Canido se convertirá en el epicentro del arte, música, cultura y gastronomía de Ferrol durante este fin de semana. Los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de conciertos, ponencias, pintores, muralistas y muchísimo más.

Unos de los eventos más importantes de las Meninas de Canido son, sin lugar a dudas, los conciertos. Este año tendrán lugar en el Parque Antón Varela.

La programación completa de las Meninas de Canido:

Viernes, 5 de septiembre

21:00 horas - Pregón de Yolanda Castaño

21:30 horas - EDE

23:30 horas - KURWA

01:00 horas - DJ Roi Limboos

Sábado, 6 de septiembre

11:00 a 13:00 horas - Obradoiro de gorros con GuaGua

12:00 horas - Pulpiño Viascón

13:30 horas - Durden

15:00 horas - DJ Propa

17:00 a 19:00 horas - Obradoiro de tatuajes con GuaGua

18:00 horas - Duende Eléctrico

19:30 horas - Lilicleta

21:30 horas - Corizonas

23:30 horas - Tandub

01:00 horas - DJ Sfhir

Domingo, 7 de septiembre

10:00 horas - Sesión de meditación sufí

12:00 a 14:00 horas - Obradoiro de chapas con GuaGua

12:00 horas - Duende Eléctrico

13:30 horas - Nuevo Plan

15:30 horas - Mas Music DJs

17:00 a 19:00 horas - Obradoiro y Fiesta Holi con GuaGua

13 de septiembre: XI Carreira Nocturna Corre por Ferrol

Edición XI de la Carreira Nocturna Corre por Ferrol

El sábado 13 tendrá lugar uno de los eventos deportivos más relevantes de este mes en Ferrol: la XI edición de la Carrera Nocturna Corre por Ferrol, una cita completamente gratuita que recorrerá alguno de los lugares más emblemáticos del centro de la ciudad ferrolana.

El punto de salida será la plaza de Armas. Los menores empezarán a correr a las 21:30 horas y será un recorrido máximo de 50 metros, mientras que la carrera absoluta dará inicio a las 22:30 horas y los participantes tendrán que recorrer un total de 5000 metros.

13 y 14 de septiembre: Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage

Imagen de la presentación. Concello de Narón.

El sábado 13 y domingo 14 tendrá lugar la VI edición de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage de Narón, que será celebrada en el pabellón da Mocidade (A Gándara) bajo un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

Este evento de coleccionismo y vintage reunirá a más de 30 anticuarios en un pabellón de 1.200 metros cuadrados, donde expondrán sus artículos al público. La feria será un punto de reunión de coleccionistas gallegos, españoles y portugueses.

Algunos de los artículos que estarán a la venta serán publicaciones, discos, sellos, muebles, monedas, utensilios de labranza y piezas de decoración, entre otros.

19 de septiembre: Apolípticamente correcto de Luis Piedrahita

Cartel del show de Luis Piedrahita 'Apolípticamente Incorrecto'

El viernes 19 a las 22:00 horas vuelve Luis Piedrahita al Auditorio de Ferrol para regalar a su público una nueva edición de su último monólogo: Apolípticamente correcto. Este espectáculo que mezcla humor, ingenio y reflexión es una gran oda a la libertad.

Las entradas están a la venta desde 22 euros en Ataquilla.com.

¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una cita en directo de uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país!

20 de septiembre: Solpores de Canido

Cartel de la nueva edición de los Solpores de Canido 2025

El sábado 20 se celebrará en el Centro Cívico de Canido una nueva jornada del evento músico-cultural Solpores de Canido, una cita imprescindible para todos aquellos que quieran disfrutar de un atardecer único ambientado con la mejor música de artistas locales.

Dará inicio a las 20:00 horas y será de entrada libre. Los artistas invitados son Pava, Windows Pane y Pídechas o Corpo.

27 de septiembre: Somos criminais e punto final de Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán

Somos criminais e punto final CEDIDA

El sábado 27 el público ferrolano vuelve a tener cita con el mejor humor gallego de la mano de Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán, quienes se subirán al escenario del Pazo da Cultura de Narón a las 21:00 horas para presentar su nuevo show: Somos criminais e punto final.

Esta obra humorística-teatral inicia cuando queda una hora para el fin del mundo. Los capitanes de la nave Arteixo II, la nueva Arca de Noe, son nuestros dos cómicos. El público hará un gran viaje por nuestro patrimonio sociocultural, siempre con ese acento humorístico tan gallego.

Las entradas están a la venta desde 15 euros en padroadodecultura.es