Adro Vilaño lanza “Mujeres en Red” para poner en valor el papel de la mujer gallega en el rural

Las mujeres han sido siempre la columna vertebral del mundo rural, aunque muchas veces su voz ha permanecido en silencio.

Con esta premisa, la Asociación Cultural Adro de Vilaño presentó en el Centro Sociocultural de la localidad el proyecto Mujeres en Red, una iniciativa que busca reconocer, conectar y poner en valor el papel fundamental de las mujeres tanto en el rural como en la sociedad en general.

La propuesta, promovida por Castelo Conta y financiada por la Dirección General de Promoción de la Igualdad de la Xunta de Galicia, forma parte de la iniciativa más amplia de la asociación denominada Tierra de Mujeres.

Según explica Diego Rama, presidente de Adro de Vilaño, "este es solo el primer paso de un sueño grande, al que decidimos llamar Tierra de Mujeres. Queremos construir una comunidad intergeneracional de mujeres orgullosas, visibles y unidas, que disfruten e inspiren manteniendo vivo nuestro rural".

El acto de presentación contó con la participación del actor y humorista Xosé A. Touriñán y la cineasta Hadriana Casla, directora del proyecto, quienes compartieron una visión emotiva y motivadora sobre la importancia de visibilizar a las mujeres en el entorno rural.

El proyecto reúne a alrededor de veinte mujeres de Vilaño, la mayoría mayores de 65 años, que aportan su experiencia y memoria viva. Junto a ellas, participan mujeres procedentes de otros países que hoy forman parte de la comunidad, con el objetivo de integrar sus voces y hacerlas protagonistas activas de la vida social del municipio.

El eje principal de “Mujeres en Red” será la recopilación de saberes relacionados con los cuidados que tradicionalmente han asumido las mujeres del rural: la crianza, el cuidado de mayores y familiares, la gestión del hogar y la huerta, así como el cuidado personal, un aspecto muchas veces invisibilizado. Además, se sumará la participación de un grupo de mujeres de la Illa de Arousa junto con las mujeres de Castelo, en Culleredo.

Con esta iniciativa, Vilaño busca recordar que sin las mujeres no hay futuro y demostrar que el rural puede ser un espacio de vanguardia en igualdad, cultura y transformación social.