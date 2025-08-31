El nombre de niña de 6 letras que significa "montaña" y triunfa en Galicia: lo lleva una famosa cantante

Elegir un nombre es una decisión muy importante, pues constituye parte esencial de la identidad de una persona e influye en cómo es percibida. Por ello, los padres suelen reflexionar con cuidado y barajar varias opciones antes de decidirse.

Investigar el origen, significado y la historia del nombre, así como pronunciarlo en voz alta junto con los apellidos para comprobar su armonía, suele ser una buena práctica antes de acudir al Registro Civil una vez nace el bebé.

Significa "montaña" y triunfa en Galicia

El Instituto Galego de Estadística (IGE) recoge en su informe Estadística de nombres de los neonatos gallegos. Ano 2023 la lista de nombres más populares en Galicia, con Noa, Sofía y Olivia encabezando el ranking. Además, Aitana sigue ganando popularidad.

El nombre femenino Aitana es de origen ibérico y, aunque existen diferentes teorías, su significado más aceptado es "montaña". Otros investigadores lo asocian con la "gloria" o "mujer llena de gloria", a menudo vinculadas a un posible origen vasco (Aintzane).

La onomástica de Aitana se celebra el 22 de abril. Aunque no existe una santa específica con el nombre de Aitana en el calendario católico tradicional, este día se asocia popularmente con el nombre como una forma de honrar a las personas con esa onomástica.

Aunque el nombre no define a la persona, Aitana es una mujer que hace amigos con facilidad, que la suelen ver como una persona bondadosa y en quien se puede confiar. Además, no suele tener miedo al cambio y siente atracción por vivir en lugares con idiomas y estilos de vida distintos al suyo.

En el amor, Aitana es una persona que se encariña fácilmente, y en el ámbito laboral, encaja bien en aquellos que requieran que la persona sea flexible y con capacidad de adaptación a los cambios, explica el portal web Mi bebé y yo.

El nombre femenino Aitana es cada vez más común en España. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza un total de 45.143 niñas y mujeres con el nombre Aitana, con una edad media de 12,8 años.

En este contexto, hay un mayor número de personas con este nombre en Castellón, Toledo, Guadalajara, Navarra y Cádiz. También es popular en Madrid, Cuenca, Albacete, Burgos, La Rioja y Álava y Cáceres.

En el caso concreto de Galicia, el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2023, elaborado por el Instituto Galego de Estadística (IGE), contabiliza un total de 1.321 mujeres y niños con el nombre Aitana, con una edad media de 13,2 años.

El "mayor" número de registros se encuentra en Vigo (146) y A Coruña (87). Le siguen Ourense (56), Lugo (50), Pontevedra (40) y Santiago de Compostela (38).

Famosas con el nombre Aitana

Uno de los personajes más famosos con este nombre es la cantante española Aitana Ocaña. Se hizo popular tras participar en Operación Triunfo (OT) 2017, donde obtuvo el segundo puesto de la novena temporada del concurso.

Por otro lado, Aitana Sánchez-Gijón es una actriz muy conocida en España por su participación en películas y series de televisión, como El pájaro de la felicidad, Un paseo por las nubes, Velvet (y Velvet Colección), La Regenta y Respira.