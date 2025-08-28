Todos los planes que no te puedes perder este fin de semana en Santiago de Compostela

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

Durante este último fin de semana de agosto disfrutaremos de las últimas actuaciones enmarcadas dentro del Festival C. También podremos asistir a las fiestas populares que continúan celebrando diferentes barrios compostelanos.

Sin embargo, el plato fuerte de estos días serán los dos festivales celebrados en la Cidade da Cultura. En su ambiciosa cartelera presentarán artistas como Hard GZ, DISOBEY y MVRK, por un lado, y Mochakk, Silvie Loto o Cristina Lazic, por otro lado.

Outlet Área Central

La Heladera Central es la última adición del Outlet Área Central

Debido a la previsión de lluvias a lo largo del fin de semana, un buen plan para hacer con familia o amigos puede ser pasar una tarde en el Outlet de Área Central, donde se podrá disfrutar de una gran variedad de establecimientos.

Dentro del área de restauración, se podrá visitar La Central Heladera, un nuevo local especializado en los helados artesanales. Junto a esta, también tenemos la Cafetería Capricho, Gasthof o A Tafona da Avoa de pan artesano.

Otros locales muy frecuentados son las tiendas de moda. El Outlet Área Central cuenta con un amplio repertorio, como Bimba y Lola, elPulpo, Fashion Loren, Fifty, Mónica Bernández, Outlet Vintage, Scalpers y muchas más.

Festival C

Cartel de la edición 2025 del Festival C

El día de hoy, jueves 28, a la víspera del fin de semana, el Festival C llegará a su fin. Podremos disfrutar del último espectáculo enmarcado en la programación de este festival callejero gratuito.

ARTES ESCÉNICAS · CIRCO

Olympics de Nacho Vilar Producciones & Yllana

A las 20:00 horas en la Praza da Quintana

Todos os públicos | 60 min

Festival Lingua Urbana 2025

Cartel de la primera edición del festival urbano Lingua Urbana

El viernes 29 tendrá lugar la primera edición del festival de música Lingua Urbana, una celebración del sonido urbano español más fresco en una de las localizaciones más emblemáticas de Santiago de Compostela: la Cidade da Cultura del Monte Gaiás.

Los artistas que se presentarán a lo largo de este día son nombres de lo más sonados en la escena urbana y electrónica de España, como Hard GZ, DISOBEY, MVRK, Jhon Pollon, Xina Mora y Parkineos.

Además, Lingua Urbana contará también con la presencia de DJs gallegos -Boyanka Kostova y 9louro- y locales, como Borja Solla, Sote, Valensk8 y Carlos Barral.

Los conciertos darán inicio a partir de las 16:00 horas y durarán hasta la madrugada. Las entradas todavía están a la venta desde 42 euros.

Fiestas de Aríns en Santiago de Compostela

Cartel de la edición 2025 de las Fiestas de Aríns

Durante estos últimos días de agosto tampoco podían faltar las fiestas de los barrios compostelanos. Unas de las más importantes de este fin de semana serán las Fiestas de Aríns en honor a la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen y San Isidro.

Desde el viernes 29 hasta el domingo 31 se podrá disfrutar de un gran repertorio de actividades religiosas, musicales, gastronómicas, infantiles y mucho más.

La programación completa de las fiestas:

Viernes, 29 de agosto

10:00 horas - Disparo de bombas de palenque

13:00 horas - Misa solemne en la Iglesia Parroquial en honor a la Virxe do Rosario

en la Iglesia Parroquial en honor a la Virxe do Rosario 22:00 horas - Gran verbena con la Orquesta Galilea y Disco Móbil Chocolate

Sábado, 30 de agosto

10:00 horas - Disparo de bombas de palenque y pasacalles a cargo de CC A Ponte Vella

13:00 horas - Misa solemne en la Iglesia Parroquial en honor a la Virxe do Carme, cantada por el Coro Coto da Nai

13:30 horas - Sesión vermú con CC A Ponte Vella y Grupo Fussion

y 18:00 horas - Xuntanza vecinal en el Campo da Festa con fiesta de la espuma, infantilandia, toro mecánico y tiro da corda

con fiesta de la espuma, infantilandia, toro mecánico y tiro da corda 22:00 horas - Gran verbena con la Orquesta Gran Parada y el Grupo Fussion

Domingo, 31 de agosto

10:00 horas - Disparo de bombas de palenque y pasacalles a cargo de O Son do Viso

13:00 horas - Misa solemne en la Iglesia Parroquial en honor a San Isidro, cantada por el Coro Coto da Nai

13:30 horas - Primera gran mascletá

13:40 horas - Sesión vermú con la B anda de Música de Santa Cruz de Rivadulla, O Son do Viso y la Charanga Os Jalaticos

y la Charanga 20:00 horas - Fin de fiesta amenizado por la Charanga Os Jalaticos

Festival Wake Up! no Gaiás

Cartel de la edición 2025 de Wake Up! no Gaiás

Al día siguiente, sábado 30, el Multiusos Fontes do Sar acogerá una gran celebración a la música electrónica: el Festival Wake Up! no Gaiás, cuya ubicación ha tenido que ser modificada en el último momento debido a la previsión de lluvia.

El plato fuerte de esta nueva edición será el DJ brasileño Mochakk, conocido internacionalmente por su carisma y éxitos que traen a la escena electrónica ritmo, vanguardia y celebración.

Los conciertos empezarán a partir de las 18:00 horas y se extenderán hasta más allá de las 05:00 horas. Las últimas entradas se pueden conseguir desde 39 euros.

Los horarios y artistas que actuarán el sábado 30 en el Wake Up! no Gaiás: