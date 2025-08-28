Ni Martiño Rivas ni Marta Ortega: el famoso gallego con el que todos quieren viajar en BlaBlaCar

El coche particular es la opción de viaje más recurrente, ya que ofrece a la mayoría de los viajeros comodidad y libertad de movimiento.

En verano, cuando muchos buscan ahorrar, ha ganado popularidad la opción de compartir trayecto, siendo BlaBlaCar una de las plataformas más destacadas.

Ahora bien, ¿te imaginas realizar ese viaje en coche junto a un famoso?

El gallego con el que todos quieren viajar en BlaBlaCar

Mario Casas Instagram

BlaBlaCar, la plataforma de viajes compartidos, ha publicado su encuesta anual ¿Con quién viajarías en BlaBlaCar?, en la que la compañía ha preguntado a qué famosos elegirían si tuvieran la oportunidad de compartir coche con algunas de las personas más reconocidas.

En esta nueva edición, el actor Mario Casas se convierte en la opción favorita de los gallegos para compartir coche, con un 36% de los votos. El protagonista de Contratiempo, El practicante y El secreto del orfebre ocupa el primer puesto del ranking, por delante de Ana Peleteiro, con un 27% de los encuestados.

La medalla de bronce se la lleva la empresaria Marta Ortega con un 23%, mientras que la periodista y presentadora Julia Otero y el actor Martiño Rivas quedan empatados en cuarta posición.

Dentro del mundo político, la más votada por los gallegos a la hora de compartir un BlaBlaCar es Yolanda Díaz con un 18%, manteniendo así el puesto de la política gallega favorita a la hora de viajar en coche compartido.

Le sigue de cerca el alcalde de Vigo, Abel Caballero (17%) y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (11%).

A nivel nacional, este año los preferidos a la hora de compartir trayecto son Rafa Nadal, Alejandro Sanz y Dani Rovira. Además, un 15% escogerían viajar con Fernando Alonso, y otro 14% con Carlos Alcaraz.

En el ámbito de la política, Isabel Díaz Ayuso, con un 29% de los votos, es la presidenta autonómica favorita para compartir coche, seguida de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (17%), y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (13%).

¿A dónde llevarían a sus acompañantes?

En el último año, BlaBlaCar ha conectado el 99% de las localidades gallegas. Es por esto que, a la hora de escoger dónde ir con sus acompañantes en un coche compartido, un 19% de los encuestados ha señalado que llevaría a su compañero de viaje a conocer Fisterra.

La segunda opción sería ir a conocer Combarro con un 17%. La medalla de bronce se la lleva Allariz, así opinan el 16% de las personas sondeadas.