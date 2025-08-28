Un madrileño responde a los gallegos que los llaman fodechinchos: "Nadie os entiende más que nosotros"

El término "fodechincho" es utilizado por los gallegos para referirse a aquellos turistas que visitan Galicia con poco o nada de respeto por el entorno, las costumbres o el idioma, y con cierta actitud de superioridad. Se ha hecho tan popular que hasta muchos han llegado a autodenominarse así.

Un madrileño ha compartido varios vídeos en TikTok hablando de su experiencia en Galicia, pero lo que él no sabía es que uno de ellos iba a ser muy sonado. "La que he liado con los gallegos", dice @dverjak en una de sus publicaciones como respuesta a otro vídeo suyo con bastante repercusión.

"Os entendemos más que nadie"

Hace unos días, Diego estaba de viaje en Galicia con sus amigos y compartió en sus redes algunos de los lugares que visitaron. En uno de los vídeos hablaba de un chiringuito y comentaba el alto precio de unas "pipsas" (pizzas), que según dice costaban 9 euros, pero les cobraron 13.

En tono de humor, añadía: "¿Habéis oído hablar del término 'fodechicho' que es como nos llaman a los madrileños en Galicia? Pues es que lo entiendo". Dan a entender que les subieron el precio en el último momento, pero se lo toman con humor por haber ido a Galicia a comer "pipsas".

Por el revuelo que se formó en los comentarios de este vídeo, con frases como "no os queremos aquí", David subió otro explicando lo que había pasado para frenar el hate recibido. "Sé que sois muchos los gallegos que me queréis", decía el madrileño al inicio de su vídeo.

"Yo entiendo que los gallegos no quieran el turismo, porque entended que como madrileños os entendemos más que nadie", comienza explicando. "La gente que hemos nacido en Madrid entendemos a la gente que el turismo le molesta".

David aprovechó su defensa para hablar de la gentrificación que sufren muchas ciudades, incluyendo la suya: "Nosotros no podemos vivir en nuestras ciudades. Cada vez está más gentrificado todo. Cada vez están los precios más imposibles. Entonces, nadie os entiende más que nosotros".

Sobre el vídeo en cuestión, él se justifica: "Yo hago un vídeo un poco piripi porque la cerveza de Galicia tiene un peligro..." bromea mientras se prepara su comida.

Todo surgió por su escena con unos amigos al salir de un chiringuito gallego: "No digo ni cuál es, ni quienes nos han atendido. No digo ningún dato, solo digo 'qué cosa más de fodechinchos acabamos de hacer', que venimos a Galicia y nos hemos pedido unas pipsas", relata David.

Aunque no fuera su intención en ningún momento, hubo quienes se ofendieron con el vídeo. Lo que ocurrió es que ya era tarde y todas las cocinas estaban cerradas. Por ello, pidieron unas pizzas en un chiringuito y, según dicen, vieron con sus propios ojos cómo les subían el coste.

"Nosotros vimos cómo cambiaba el precio de 9 euros a 13 euros al cobrarnos. No dijimos nada. Nos dio igual. Nos hizo gracia. Estábamos en plan, 'qué pringadas somos, nos han cobrado 4 euros de más por pipsas' pues mira, nos lo merecimos por venir a Galicia y pedir unas pipsas".

Asegura que todo fue dicho con tono humorístico y sin ánimo de ofender. "He comido súper bien. No he publicado ni la localización de una de las calas, playas en las que estuvimos, que era todo precioso. He respetado más de lo que he respetado en mi vida", dice convencido.

Con un tono entre frustrado, comprensivo y a la defensiva, concluye: "¿Tú has probado a venir a Madrid en agosto? Es en contra de la humanidad. No lo hice con mala intención. Yo amo Galicia, amo a los gallegos".

El primer vídeo que desencadenó la "polémica", fue el siguiente:

¿De dónde viene el término 'fodechincho'?

La palabra "fodechincho" tiene su origen en las Rías Baixas en la década de 1970. En sus inicios, se utilizaba para describir a los turistas que intentaban conseguir jureles gratis de los pescadores o en las lonjas.

Con el paso del tiempo, el término ha evolucionado y, en la actualidad, se usa de forma despectiva para referirse a ciertos visitantes que disfrutan de sus vacaciones en Galicia mostrando actitudes poco respetuosas.