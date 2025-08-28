Ofrecido por:
Amplia programación en A Coruña en una nueva edición del Flores Rock: cartel y fechas
El viernes 5 y el sábado 6 de septiembre se celebrarán varios conciertos en la Plaza del Sol Naciente, en el Barrio de las Flores. Además, tendrá lugar el Flores Kid y el mercado el domingo 7
Te puede interesar: Rescatados una abuela y cuatro nietos en un incendio en el Barrio de las Flores, en A Coruña
El Barrio de las Flores ya se prepara para una nueva edición del Flores Rock, uno de sus eventos más importantes en el verano.
De esta forma, la organización ha dado a conocer el cartel y los horarios para los días 5 y 6 de septiembre, con una completa programación.
El viernes tendrán lugar los conciertos de Far Away Place a las 20:00, de Nashgul a las 21:15, de Dirkschneider a las 22:15 y de Dark Embrace a las 00:15.
Para sábado se reservan las actuaciones de Costas a las 13:15, de Raiade a las 19:00, de Benito Kamelas a las 20:15, de Konflikto a las 22:00, de Soziedad Alkoholica a las 23:35 y de Nucleus a las 01:20.
Todos los conciertos tendrán lugar en la Plaza del Sol Naciente, un lugar donde se concentrarán muchos herculinos para disfrutar de la música en directo.
Además, el 7 de septiembre de 11:00 a 20:00 en la plaza central del barrio se celebrará el mercado das Flores. Más de 50 puestos de artesanía, con música en directo y con cocina sobre ruedas, harán las delicias de los asistentes.
Se han programado las actuaciones musicales de Maghúa a las 12:15, de Collón de Lola a las 14:15 y de La Yaya DH a las 15:30.
Por último, tendrá lugar una nueva edición del Flores Kids, con actuación el sábado a las 18:00 de Pako Pakolas y el domingo a las 13:00 del Dúo Clilú.