El Rallye Teresa Herrera reúne este fin de semana en A Coruña a medio centenar de vehículos clásicos

Como cada año por estas fechas, A Coruña acoge el Rallye Teresa Herrera de coches clásicos, una cita que cumple su 33ª edición y que ya es un clásico del calendario estival de la ciudad en plena temporada de fiestas.

Esta tarde, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, recibió en el Palacio Municipal de María Pita a Alberto Garrido, presidente de la asociación Coruña Veteran Cars —organizadores del evento, con la colaboración del Ayuntamiento—, y a más de un centenar de participantes en esta cita, llegados desde muchos puntos de todo el país, como Madrid, Alicante, Murcia, Valencia, Barcelona, Burgos, Toledo o Sevilla.

"Este es un evento único, que va más allá del mundo del motor", destacó Castro, quien señaló precisamente la "pasión y compromiso" mostrados por los participantes en el Rallye, muchos de ellos procedentes de Galicia y, en algunos casos, de otras ciudades del territorio nacional.

Hasta este domingo, medio centenar de vehículos convertirán la ciudad y su área metropolitana prácticamente en un escenario de película de época. "Muchos de los coches clásicos que veremos en los próximos días en las calles son casi piezas de arte", apuntó Castro, que invitó a la ciudadanía a no perderse las exhibiciones previstas en María Pita y su entorno por las tardes.

En esta ocasión, los asistentes al Rallye Teresa Herrera disfrutarán de una gran exposición de modelos clásicos de marcas como Cadillac, Chevrolet, Mercedes, Ford o Bentley, algunos con más de 100 años de antigüedad, todos ellos minuciosamente restaurados, que estarán expuestos en la plaza de María Pita y recorrerán las calles de A Coruña y su área metropolitana.

Recorrido por el entorno de la ciudad

Además de mostrar sus vehículos, muchos de los participantes en el evento recrearán, a través de su vestimenta, cómo eran los atuendos que lucían al volante los pocos afortunados poseedores de estos coches a principios del siglo XX.

Blusas blancas y negras, vestidos flapper (cortos y de cintura baja), sombreros fedora, bombines, guantes largos y zapatos estilo Oxford ayudarán al público a imaginar cómo era la vida sobre cuatro ruedas en aquellos felices años veinte.

La XXXIII edición del Rallye Teresa Herrera, organizada por el Club Coruña Veteran Cars, tendrá su punto neurálgico en la plaza de María Pita. Desde allí partirán los automóviles y a ese punto regresarán una vez finalicen las rutas programadas para cada una de las jornadas. Con un recorrido que arrancará el viernes 22 de agosto desde la plaza de María Pita, el Rallye Teresa Herrera discurrirá por distintos municipios del área metropolitana.