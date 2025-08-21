Sada (A Coruña) celebra este sábado los Xogos Curruncheiros, su versión de los Juegos Olímpicos

El municipio de Sada en A Coruña celebra una nueva edición de sus propias olimpiadas: los Xogos Curruncheiros. Una competición por equipos con ambiente familiar que se ha convertido en referencia a la hora de crear comunidad.

La cita celebra este año su décimo aniversario y tendrá lugar este sábado, 23 de agosto, donde medio millar de personas repartidas en 16 equipos se verán las caras en la arena, justo en frente del área recreativa que da nombre al evento. Los juegos comenzarán a las 16:00 horas.

La dinámica consiste en que cada grupo inventa una prueba, debe grabar un vídeo-tutorial enseñando a completarla y hace de árbitro para los otros 15 equipos. De esta manera, cada reto dura cinco minutos y los concursantes deben mostrar rapidez y maña en su ejecución.

En esta edición competirán las peñas: Levelators, Eskarallados, Canallas, Pescachipis, Posseid@s, Piratas, Vengadores, Despojos, 2Pojos, Venideros, A las 9 Apañaos, Casita del Fango, Zumbados, Deliciosos, Chavalada y Parrocheiros.

Orden de las pruebas

El programa de los Xogos Curruncheiros ya tiene fijado el orden de sus dieciséis pruebas. La jornada comenzará con 'Báilame el agua', a cargo de los Levelators, y continuará con la 'Esponja eskarallada' de los Eskarallados. El tercer turno será para la 'Carreta' con Posseid@s, seguido de 'La cucaracha' de los Piratas.

En quinto lugar llegará el 'Pulpo a la carrera' de los Vengadores, y después el 'Chipi-bolas' con los Pescachipis. El séptimo juego será la tradicional carrera de “Sacos”, a cargo de Despojos. En octavo lugar se disputará el 'Juego del vaso' con 2Pojos.

La diversión continuará con el 'Ping Pong Playa' de los Venideros y el 'Oro apañao' de A las 9 Apañaos. El undécimo turno será para 'As Pelota' de los Canallas, seguido del rompecabezas 'Quebracabezas' de la Casita del Fango.

El tramo final incluirá la prueba 'Zúmbate la camiseta' de los Zumbados, el 'Aro delicioso' de los Deliciosos y el 'Reptador' de Chavalada. Para cerrar la jornada, el broche de oro lo pondrá el 'Salto de estrella' con los Parrocheiros.