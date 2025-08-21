Ofrecido por:
Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela
El cuarto fin de semana de agosto llega a la capital compostelana pisando fuerte
Este fin de semana marca el fin de los conciertos de Atardecer no Gaiás, uno de los eventos musicales más importantes del verano en Santiago de Compostela. Los encargados de cerrar este festival por todo lo alto serán Futurachicapop y Kike Varela DJ.
Por otro lado, continuaremos con la programación del Festival C de espectáculos en gratuitos en la calle y, asimismo, daremos fin al ciclo de actuaciones en la zona vieja compostelana: Feito a Man.
Últimos conciertos de Atardecer no Gaiás
A la víspera del fin de semana, jueves 21, tendrán lugar los dos últimos conciertos del ciclo musical de Atardecer no Gaiás. Darán inicio a las 21:00 horas y harán de broche de oro para un evento que ha reunido a multitud de personas en la Cidade da Cultura desde el pasado mes de julio.
Por un lado, el pop chicle de los 2000s llega a Gaiás de la mano de Futurachicapop. Con su último trabajo, Literatura Romanticofestiva, se autodefine por sus letras y ritmos donde predomina el amor, deseo, nostalgia y autoafirmación queer.
Por otro lado, también podremos disfrutar de uno de los DJs más importantes de Galicia: Kike Varela, autor del himno Muiñeira de Chantada. Ha compartido los mismos escenarios que grandes artistas como Timmy Trumpet o Steve Aoki.
Programación del fin de semana de Feito a Man
Durante este fin de semana, Feito a Man, el festival de música gratuito y al aire libre de la zona vieja de Santiago, tendrá las últimas jornadas de su edición 2025.
Tras haber pasado por diferentes plazas de la capital compostelana, estas serán las últimas localizaciones y fechas en las que tendrá lugar el festival de Feito a Man:
Jueves, 21 de agosto
- 20:45 horas en la plaza das Praterías - Superglú
- 22:30 horas en la plaza de Feixóo - Nani García Trio & Ton Risco
Viernes, 22 de agosto
Plaza de San Martiño Pinario
- 20:30 horas - Luciana Jury
- 21:30 horas - Sergio Tannus & Agoratá
- 23:30 horas - Rubia & The Bandits
Sábado, 23 de agosto
- 17:00 horas en San Paio de Antealtares - Nanein DJ
- 21:30 horas en la plaza de San Martiño Pinario - Un Día Cualquiera (IMPRO Teatro)
Programación del fin de semana del Festival C
De nuevo, el Festival C vuelve a las calles de la capital compostelana con sus espectáculos únicos de circo, danza y teatro. Los eventos programados para este fin de semana son los siguientes:
Jueves, 21 de agosto
- ARTES ESCÉNICAS · CIRCO
- MUTE de ORAIN BI
- A las 20:00 horas en la plaza da Quintana
- Todos los públicos | 50 min
Viernes, 22 de agosto
- ARTES ESCÉNICAS · CIRCO
- OBRADOIRO DE CIRCO NO PARQUE de CIRCONOVE
- Desde las 11:30 hasta las 13:30 horas en el Parque de Galeras
- Encuentro en la Casa das Máquinas
- De 3 a 14 aos | 120 min
- De balde con inscrición previa en: circonoveoficina@gmail.com