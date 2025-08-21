Un catalán recorre la península a pie y alucina con la Costa da Morte: "He visto la mejor playa de mi vida"

@elretodedavid consiste en recorrer la península ibérica a pie en un camino que comenzó desde Salou y en el que ya lleva casi 90 días de travesía. El joven publica vídeos de cada etapa que consigue superar, dejando a sus seguidores imágenes que son una absoluta maravilla. Entró en Galicia el día 75 de su recorrido, y ya ha comenzado el Camiño dos Faros, en la Costa da Morte.

Un reto del todo ambicioso y en el que ya ha conseguido recorrer casi todo el norte de la península. De Galicia, lo que más repite en sus vídeos es una comparativa de sus paisajes con el Caribe, mostrando calas, playas y, cómo no, más de una buena comilona entre paseo y paseo.

"He visto la mejor playa de mi vida"

Con esta frase sorprende David a sus seguidores mostrando una pequeña cala de la Costa da Morte que, la verdad, es una absoluta maravilla. Lo cierto es que no especifica cuál es en concreto. Durante el viaje, el joven recoge todos los plásticos que se encuentra por el camino para tirarlos en la basura, algo que los usuarios le han agradecido en más de un vídeo.

No obstante, para llegar hasta o Camiño dos Faros, primero ha recorrido toda la costa de la provincia lucense y, por supuesto, también lo ha documentado.

Día 75 de travesía: "¡Entro a Galicia!" Este tramo empieza en la playa de Arnao, en Castrillón (todavía en Asturias) y lo termina durmiendo en Foz. Por el camino visita una cetárea en Rinlo, la popular playa de las Catedrales en la que había "muchísima gente" y llega a Foz: "Mirad qué espectáculo de atardecer. La verdad que es increíble".

La siguiente ruta partió desde Foz hasta Viveiro. "Una ruta muy larga, casi toda asfalto", dice en un vídeo. "Hay un paseo de Burela a San Ciprián que todo el rato es pasar por playas de arena blanca y agua turquesa". Un pulpo a la gallega para cenar, y a seguir.

El día 77 deja la provincia de Lugo para entrar en A Coruña en una ruta que va desde Viveiro hasta Espasante. "Qué maravilla de jornada". San Andrés de Teixeido, Cedeira, Narón, Perbes, Porto de Santa Cruz y A Coruña ciudad, último lugar antes de adentrarse en A Costa da Morte con una ruta desde la zona de O Portiño hasta Caión en su día 84 de travesía.

"Galicia es increíble", dice mientras enfoca la playa de Repibelo. Al pasar por Barrañán, el dueño de la Duna Beach Club, en Arteixo, fan de David por el reto, le invita a comer una hamburguesa. Al llegar a Caión alucina con las vistas y el atardecer.

El día 85 su ruta parte desde Caión. Imágenes increíbles de la playa de Baldaio y del rural más bonito de Galicia hasta llegar a Malpica de Bergantiños, que se encontraba de fiestas. Orquestas, gastronomía... "me lo comería todo", dice David enseñando varios puestos de comida.

Día 86 de su ruta: "¡Arranco la primera etapa del Camiño dos Faros desde Malpica!" y este primer tramo lo hace hasta Niñóns. "El camino me regala playas paradisíacas de la Costa da Morte que parecen sacadas de otro mundo", apunta sin dudarlo. Lo cierto es que las Rías Altas ofrecen paisajes espectaculares.

Su segunda etapa del Camiño dos Faros la hace desde la playa de Niñóns hasta Ponteceso, en la que dice que "he sentido una de mis primeras "pájaras" en el camino… esas que te dejan sin fuerzas de golpe", pero David no se rinde y continúa su reto recorriendo la península ibérica.

Su último vídeo es del día 88 y su etapa tres en el Camiño dos Faros, de Ponteceso a Laxe. "Un día completo entre castros, el Dolmen de Dombate y playas espectaculares".

Así, el catalán continúa su travesía y ya casi ha terminado toda la costa norte peninsular. Es algo increíble que, si lo logra, no hay nadie antes que lo haya conseguido, tal y como declaró en una reciente entrevista a la TVG. Son más de 7.000 kilómetros, de los que realiza una media de 30 al día, recogiendo plásticos y basura que encuentra en su camino y disfrutando de las vistas.