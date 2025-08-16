La Fundación Amador de Castro recauda 17.500 euros en su evento benéfico de A Toxa

De izquierda a derecha: Chus Porteiro, Marta de Castro (hija de Amador de Castro y patrona de la Fundación), Blanca de Castro (hija de Amador de Castro y patrona de la Fundación) y Rosa Torre (viuda de Amador de Castro y presidenta de la Fundación) Petit Cick

El Beach Club de la Isla de A Toxa reunió este miércoles 13 de agosto a casi 400 personas para apoyar las iniciativas de la Fundación Amador de Castro, con sede en A Coruña, creada en honor a la memoria de uno de los empresarios gallegos más destacados de las últimas décadas.

La iniciativa está dedicada a apoyar dos colectivos muy vulnerables. La Fundación quiere apoyar a las personas enfermas de Alzheimer y a sus familias, y también contribuir a la integración en el mercado laboral de las personas con síndrome de Down.

La fiesta en A Toxa logró recaudar 17.500 euros una vez descontados los gastos, y contó con el apoyo de numerosas empresas y personas relevantes en el ámbito gallego. Los Limones dieron un divertido concierto en el que tocaron algunos de sus grandes éxitos y otros temas populares, y hasta la nieta de Amador de Castro, Sol, se arrancó a cantar "No puedo vivir sin ti" de los Ronaldos con el grupo.

Además de una entrada solidaria para asistir al cóctel, la organización realizó una rifa solidaria en la que se sortearon regalos de marcas como Cero de Costa, la Farmacia de Pocomaco, Arte en la mesa, el Real Club Deportivo, el artista Héctor Francesch, Acuachelas, Mónica Montero, Fani Móndelo, Laura Bergantiños, Alas de Luz y Amaranto.

Además, el evento contó con el apoyo de la bodega Martín Códax con su famoso albariño y su marca de vino espumoso, Alma Atlántica. También Hijos de Rivera apoyó el evento con cerveza y otros productos, además de 321 PhotoBox, que prestó un fotomatón, Petit Click, que hizo fotos del evento, V/Mar, que se encargó del montaje.

Con esta aportación económica la Fundación refuerza sus recursos para seguir llevando a cabo iniciativas de carácter social en toda Galicia.