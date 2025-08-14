Todos los espectáculos gratis que puedes disfrutar este fin de semana en Santiago de Compostela

Todos los espectáculos gratis de los que puedes disfrutar este fin de semana en Santiago de Compostela

Durante este fin de semana, Santiago de Compostela baja un poco el ritmo de sus eventos para así comenzar a calentar motores para los próximos días. Sin embargo, eso no significa que estos días no haya nada que hacer, ya que en el puente de agosto siempre son muchos los planes tanto en la capital gallega como en los municipios del área.

Por un lado, el Festival C presentará dos espectáculos de artes escénicas: circo y danza. El primero estará a cargo del Dúo Laos. Paralelamente, Feito a Man seguirá presentando varios conciertos gratuitos en terrazas y plazas. Estos días se podrá disfrutar de las actuaciones en directo de Chekan y Battosai, entre otros.

Programación semanal del Festival C

Cartel de la nueva edición del Festival C de Santiago de Compostela

Una semana más, el Festival C vuelve a tomar las calles compostelanas con su gran repertorio de actuaciones de circo, danza, teatro y muchísimo más. Todo aquel que lo desee podrá disfrutar de shows completamente gratis y al aire libre, diseñados para todos los públicos.

En esta ocasión, tan solo tenemos programados dos eventos para el jueves 14 de agosto:

Artes escénicas - Circo

Ovella Negra del Dúo Laos

del Dúo Laos A las 19:30 horas

En la plaza de la Quintana

Apta para todos los públicos

Duración: 50 min

Artes escénicas - Danza

Tecer o corpo, habitar a sombra de AC Colectivo RPM

de AC Colectivo RPM A las 20:30 horas

En la Casa das Máquinas

Apta para todos los públicos

Duración: 40 min

Festival de música Feito A Man

Cartel de la nueva edición de 'Feito a man'

La música en directo llega a la ciudad vieja de Santiago de Compostela de la mano de este festival, que se encargará de recorrer las plazas y terrazas de esta zona para así poder llenar de música cada rincón del centro compostelano.

Es un evento completamente gratuito que recorrerá diferentes plazas como la de Feixoó, Quintana, Santo Agostiño, Mazarelos, Vía Sacra y más.

La programación esperada para este fin de semana es la siguiente:

Jueves, 14 de agosto

20:00 horas en la plaza das Preterías - Xente. The Momento Impro

en la plaza das Preterías - 21:30 horas en la plaza de San Martiño Pinario Atempo

en la plaza de San Martiño Pinario

Viernes, 15 de agosto

20:30 horas en Virxe da Cerca - Iria Peña Trío

en Virxe da Cerca - 22:30 horas en la plaza de la Quintana Candorka Band

en la plaza de la Quintana

Sábado, 16 de agosto