Todos los espectáculos gratis que puedes disfrutar este fin de semana en Santiago de Compostela
El tercer fin de semana de agosto trae las actividades de los diferentes ciclos activos en el centro compostelano, como los espectáculos del Festival C y los conciertos de Feito a Man
Durante este fin de semana, Santiago de Compostela baja un poco el ritmo de sus eventos para así comenzar a calentar motores para los próximos días. Sin embargo, eso no significa que estos días no haya nada que hacer, ya que en el puente de agosto siempre son muchos los planes tanto en la capital gallega como en los municipios del área.
Por un lado, el Festival C presentará dos espectáculos de artes escénicas: circo y danza. El primero estará a cargo del Dúo Laos. Paralelamente, Feito a Man seguirá presentando varios conciertos gratuitos en terrazas y plazas. Estos días se podrá disfrutar de las actuaciones en directo de Chekan y Battosai, entre otros.
Programación semanal del Festival C
Una semana más, el Festival C vuelve a tomar las calles compostelanas con su gran repertorio de actuaciones de circo, danza, teatro y muchísimo más. Todo aquel que lo desee podrá disfrutar de shows completamente gratis y al aire libre, diseñados para todos los públicos.
En esta ocasión, tan solo tenemos programados dos eventos para el jueves 14 de agosto:
Artes escénicas - Circo
- Ovella Negra del Dúo Laos
- A las 19:30 horas
- En la plaza de la Quintana
- Apta para todos los públicos
- Duración: 50 min
Artes escénicas - Danza
- Tecer o corpo, habitar a sombra de AC Colectivo RPM
- A las 20:30 horas
- En la Casa das Máquinas
- Apta para todos los públicos
- Duración: 40 min
Festival de música Feito A Man
La música en directo llega a la ciudad vieja de Santiago de Compostela de la mano de este festival, que se encargará de recorrer las plazas y terrazas de esta zona para así poder llenar de música cada rincón del centro compostelano.
Es un evento completamente gratuito que recorrerá diferentes plazas como la de Feixoó, Quintana, Santo Agostiño, Mazarelos, Vía Sacra y más.
La programación esperada para este fin de semana es la siguiente:
Jueves, 14 de agosto
- 20:00 horas en la plaza das Preterías -
- Xente. The Momento Impro
- 21:30 horas en la plaza de San Martiño Pinario
- Atempo
Viernes, 15 de agosto
- 20:30 horas en Virxe da Cerca -
- Iria Peña Trío
- 22:30 horas en la plaza de la Quintana
- Candorka Band
Sábado, 16 de agosto
- 20:30 horas en la calle Santo Agostiño-Ameas -
- Chekan
- 22:30 horas en Tras San Fiz de Solovio
- Battosai