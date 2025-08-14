Todo sobre la Batalla Naval 2025 de A Coruña: guía para disfrutar del espectáculo pirotécnico

Espectáculo de la Batalla Naval, que se celebra el 15 de agosto.

Este viernes, 15 de agosto, A Coruña vivirá una de las citas más esperadas del verano: la Batalla Naval. El espectáculo pirotécnico que reúne a coruñeses y turistas en la ensenada del Orzán contará este año con más de 700 kilos de material pirotécnico.

Estos fuegos, un clásico en las fiestas de María Pita, recrean el combate de los herculinos contra las tropas de Francis Drake.

¿A qué hora empieza la Batalla Naval? ¿Y cuánto tiempo dura?

El espectáculo en la ensenada del Orzán dará comienzo a las 23:30 horas y tiene una duración de 20 minutos.

¿Desde qué puntos se lanzarán los fuegos?

Como es habitual, habrá dos zonas de disparo de fuegos. La principal estará situada en la coraza de las Esclavas, y la segunda zona de disparo será la Finca dos Mariño.

¿En qué consiste el espectáculo?

Diseñado por Pirotecnia Xaraiva, el espectáculo contará con gran cantidad de efectos digitales. Las fachadas serán amplias y a varias alturas, con la construcción de composiciones aéreas con movimientos coreográficos de color y efectos variados, según informa el Concello en nota de prensa. También se utilizará pirotecnia acuática.

¿Desde dónde ver los fuegos artificiales?

Las playas de Riazor y Orzán, así como todo el Paseo Marítimo que bordea a estos arenales son perfectos para divisar este espectáculo de fuegos artificiales.

Para que esta cita señalada en las fiestas de María Pita pueda disfrutarse con seguridad, el Ayuntamiento realizará varios cortes de tráfico que afectarán principalmente al Paseo Marítimo y que puedes consultar aquí.