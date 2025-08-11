La gallega Ana Peleteiro contra los que la tachan de racista: "Estoy cansada de que se manipule un vídeo mío"

Ana Peleteiro ha sido objeto de todas las miradas durante las últimas semanas tras informar sobre la pérdida de su segundo hijo. En esta ocasión, la atleta de Ribeira (A Coruña) se ha visto envuelta en una polémica que ya le resulta un tanto conocida, pues gira alrededor de unas declaraciones que dio hace meses en un podcast sobre los atletas blancos.

"El pobrecito blanco que corre 100 metros es como... cariño, no vengas". Así fueron las palabras que Ana Peleteiro dijo en un podcast y que tantas polémicas le ha generado desde entonces. Por ello, ha aprovechado la ocasión para responder a las críticas y a las acusaciones de racismo que ya recibió en el momento de la publicación del vídeo.

"Es la última vez que hablaré de esto"

Ana Peleteiro ha tenido que volver a dar explicaciones sobre un vídeo que le causó algún que otro quebradero de cabeza hace meses y por el que ya había pedido disculpas en su momento.

La polémica volvió a salir a la luz tras la victoria de Ander Garaiar en los 100 metros lisos del Campeonato de Europa Sub-20, convirtiéndose en el primer español en lograr un oro en esta prueba.

La atleta ha roto su silencio ante la oleada de críticas recibidas por un vídeo en el que se la acusa de racismo. A través de una publicación en redes sociales, la medallista olímpica ha querido aclarar el contexto de sus declaraciones, asegurar que el vídeo está manipulado y reafirmar su postura a favor de la igualdad en el deporte.

"Honestamente voy a hablar de esto porque ya estoy cansada de que se manipule un vídeo mío para intentar hacerme daño, mandarme hate. Cada vez que algún atleta español gana algo a mí se me nombre como si a mí eso me perjudicara, me hiciera daño o estuviera triste porque se me tacha de algo que no soy, que es racista", comienza Peleteiro visiblemente afectada.

El vídeo en cuestión corresponde a un fragmento de su entrevista en el podcast Entre el cielo y las nubes de Laura Escanes.

"Ese vídeo está manipulado. Sale de un podcast con Laura Escanes, que es una persona que yo conozco desde hace muchos años. Hablamos de un montón de temas diferentes, entre ellos la igualdad y el racismo en mi deporte, que es el atletismo", explicó.

La atleta reconoció que utilizó la ironía al referirse a la situación en los 100 metros lisos, lamentando la interpretación que se ha hecho de sus palabras. "Usé la ironía para hablar de un tema, como es la realidad de los 100 metros en el atletismo. Obviamente lo utilizaron para hacer lo que están haciendo, que es manchar mi imagen".

Peleteiro insiste en el vídeo en que sus intenciones nunca fueron ofensivas y que ya se disculpó en su momento. "Pedí disculpas en su día". También añadió que no se había expresado de la forma correcta y que entendía que hubiese gente ofendida por el comentario fuera de lugar.

La atleta también quiso dejar claro su pensamiento: "En el atletismo no hay racismo. Una de las riquezas más grandes que tiene el atletismo es la multiculturalidad que hay", explica.

"Lo único que yo quiero aclarar es que para nada tengo ese pensamiento, esa mentalidad. Para nada soy una persona racista", dice sin tapujos a la cámara para tratar de hacer llegar la veracidad de su mensaje a sus seguidores.

"Me da muchísima pena que personas que me tienen estima vean ese fragmento y piensen que soy ese tipo de persona. Ya me disculpé en su día, lo vuelvo a hacer hoy, porque no me importa. Todo el mundo se equivoca", dice con tranquilidad.

Como era de esperar, el vídeo ha generado bastante revuelo y,para evitar más comentarios de odio, Peleteiro ha optado por desactivar los comentarios en la publicación.