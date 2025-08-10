El exmarine que dejó EE.UU para crear una ginebra en A Coruña: "Es una carta de amor a Galicia"

"Las raíces siempre tiran", y si no que se lo digan a Daniel Vieiro. Tras años de servicio como marine en Estados Unidos y una vida marcada por la disciplina militar, decidió regresar hace cuatro años a la tierra de su padre: A Coruña. Lo que no se imaginaba es que este reencuentro con sus orígenes terminaría destilándose. Sí, literalmente.

Daniel, de padre gallego, originario de Mera, nació en Nueva York y vivió desde los 12 hasta los 17 años en España, donde estudió. Al terminar sus estudios, regresó a Estados Unidos.

Los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y del 11 de marzo en Madrid le impactaron profundamente, ya que sintió que sus "dos casas" habían sido atacadas. "Vi eso y quise intentar aportar algo y poder luchar contra el terrorismo", dice Daniel, quien se alistó en los Marines de Estados Unidos como infantería, sirviendo de 2003 a 2009.

"Los Marines son la élite, son una fuerza especial", indica Daniel, quien recuerda los "años difíciles" de esa etapa militar, pero también le viene a la memoria el vínculo con sus compañeros -muchos de ellos perdieron la vida en combate-.

Un accidente de tráfico puso fin a su etapa como Marine. Se partió la espalda y no pudo continuar con su carrera militar. Sin embargo, no dejó de lado el ámbito militar, pues comenzó a trabajar como contratista militar, para después ejercer como representante legal para personas con discapacidad. "Trabajar en el mundo corporativo me quemó mucho"; afirma.

A la izquierda, Daniel en su época como marine; y a la derecha, imagen de la ginebra

Una ginebra que rinde homenaje a Galicia

Fue entonces cuando la ilusión por emprender que siempre había tenido se hizo realidad. Y no en Estados Unidos, sino en A Coruña. Regresó a la tierra que vio nacer a su padre y allí se reencontró con su amigo de la infancia Julio Longueira, de Santa Cruz (Oleiros). Juntos lanzan Ártabro Gin, una ginebra gallega que es el resultado de un reencuentro, una vuelta a casa y una pasión compartida.

Ártabro Gin lleva apenas dos meses en el mercado. Es una London Dry ecológica, destilada en Vedra con botánicos gallegos, agua pura y una filosofía basada en el respeto por lo auténtico.

Daniel y Julio comenzaron hace dos años a buscar recetas y una destilería adecuada, encontrando una en Vedra. El nombre "Ártabro" es un homenaje a la región. El diseño de la botella, de color azul, y la etiqueta, que incluye la Torre de Hércules, el perfil de la costa gallega y olas que representan el mar chocando con la costa, buscan representar el azul del mar y la esencia de Galicia para impulsarla al mundo. "Es una carta de amor a Galicia", afirma.

Esta ginebra se fabrica en Vedra, en un alambique que solo hay cinco iguales en el mundo. "Es un alambique muy especial", nos confiesa Daniel. Esta bebida fue diseñada para ser muy suave y para todos los públicos, no siendo una ginebra que "entra fuerte". La certificación ecológica y el método de destilación único eran factores imprescindibles para los fundadores, diferenciándose de otras bebidas similares.

Además, Daniel y Julio tienen claro que Ártabro Gin va más allá de una bebida: parte de sus ganancias se destinará a apoyar iniciativas sociales que fomenten el deporte entre jóvenes sin recursos, como motociclismo o pádel. También impulsarán campañas de concienciación para atraer voluntarios a limpiezas de playas, contribuyendo así a preservar la costa gallega- la misma costa cuya silueta orgullosamente adorna cada botella de su ginebra.