Vuelve la lluvia de estrellas más esperada del año: cuándo y dónde ver las Perseidas 2025 en Galicia

Agosto es un mes muy especial. La mayoría aprovecha para descansar y disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando las agradables temperaturas (al menos en Galicia) y los cielos despejados.

En este contexto, las noches de agosto esconden un secreto mágico: las Perseidas, también conocidas como las lágrimas de San Lorenzo.

Cuándo ver las Perseidas 2025 en Galicia

Desde dónde disfrutar la lluvia de Perseidas en el sur de Galicia

Los amantes de la astronomía tienen una cita este mes de agosto con el cielo nocturno de Galicia, y es que vuelve la lluvia de estrellas más esperada del año: las Perseidas.

En este 2025, el máximo de esta lluvia de meteoros se producirá el próximo martes 12 de agosto hacia las 22:00 horas de tiempo oficial peninsular, según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Sin embargo, la Luna acabará de pasar por su fase llena, por lo que estará muy iluminada.

Aun así, esta lluvia suele presentar picos de actividad fuera del máximo, por lo que en las noches en torno a esta fecha podría apreciarse un buen número de meteoros, particularmente antes del orto lunar.

"Los mejores momentos para observar la lluvia serán justo después del ocaso, antes de que salga nuestro satélite o mientras se encuentre muy bajo en el cielo", señala el IGN.

Las Perseidas son visibles desde todo el hemisferio norte en pleno verano. Las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede llegar a los 200 meteoros por hora.

Aunque su momento de máxima actividad tiene lugar en las noches del 11 al 13 de agosto, las Perseidas comienzan habitualmente a verse hacia el 17 de julio y terminan hacia el 24 de agosto.

"Su alta actividad, junto con las condiciones atmosféricas favorables para la observación durante el verano boreal, hace de las Perseidas la lluvia de meteoros más popular", agrega el IGN.

Dónde ver las Perseidas 2025 en Galicia

Vista del cielo nocturno desde las islas Cíes. Shutterstock

Para disfrutar de este auténtico espectáculo estelar hay que buscar espacios oscuros, alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, y abiertos, sin obstáculos visuales como edificios o árboles.

Se desaconseja utilizar instrumentos ópticos que limiten el campo de visión, ya que aunque las Perseidas parecen venir de la constelación de Perseo, se pueden ver en cualquier parte del cielo.

"Conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza cuando esta esté presente", recomienda el Instituto Geográfico Nacional.

Y recuerda: "El número de meteoros observables por hora es muy variable. En un sitio bien oscuro y con el radiante alto sobre el horizonte puede superar el centenar".

Si vives en A Coruña, el Monte San Pedro es una de las mejores zonas de la ciudad para ver la lluvia de estrellas. Otros puntos muy especiales son el Mirador al Atlántico y el entorno de la Torre de Hércules.

Por otro lado, las Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo tienen varias opciones para contemplar el firmamento. Algo más lejos está la Costa da Morte, otro enclave muy valioso para observar las lágrimas de San Lorenzo.

Ya en el sur de Galicia, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas es el destino perfecto para ver las estrellas, debido a su privilegiada ubicación alejada de la población.

Peña Trevinca también goza del sello Starlight. Está situado en A Veiga (Ourense) y es el monte más alto de Galicia, con 2.127 metros de altura. Hay dos miradores ideales, A Tablilla das Lagoas y O Rañadoiro.