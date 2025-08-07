Maxi Iglesias sorprende con una visita a Galicia: cine al aire libre, playas y churrascada con amigos

Un verano más, Galicia se convierte en el refugio ideal para quienes buscan escapar del sofocante calor y dejar atrás el bullicio de la ciudad. Entre ellos, se encuentra Maxi Iglesias.

Conocido por sus papeles en series como Física o Química, Velvet, Las chicas del cable y Valeria, Maxi Iglesias ha sorprendido a sus seguidores gallegos con una visita inesperada a Galicia.

La visita sorpresa de Maxi Iglesias

Maxi Iglesias es un enamorado de Galicia, y no es de extrañar que cada mes de agosto regrese a esta tierra, tal y como él mismo ha compartido en sus redes sociales

Al noroeste de la Península ibérica, Galicia lo tiene todo para unas vacaciones de verano perfectas: temperaturas suaves, playas paradisíacas, una gastronomía exquisita y paisajes que dejan sin palabras.

En esta ocasión, Maxi Iglesias ha viajado a Galicia para disfrutar de unos días con amigos y desconectar del ritmo intenso de trabajo. Actualmente está grabando la adaptación cinematográfica de la novela Todo lo que nunca fuimos, de Alice Kellen, donde interpreta a Axel.

El rodaje se está llevando a cabo en diversas localizaciones de Euskadi, pero en cuanto ha encontrado un hueco en su agenda, lo ha tenido claro: quería relajarse en Galicia.

En un vídeo publicado en redes sociales, Maxi Iglesias ha compartido con sus seguidores parte de la experiencia vivida en Galicia: desde contemplar el atardecer en enclaves privilegiados hasta disfrutar de una sesión de cine al aire libre.

El actor de Hasta que nos volvamos a encontrar y Volver a caer también ha aprovechado esta visita sorpresa para recorrer algunas de las playas gallegas, disfrutar de la adrenalina de los karts y saborear la gastronomía local con una churrascada entre amigos.

El buen tiempo ha acompañado durante gran parte del viaje, aunque la lluvia también ha hecho acto de presencia. Aun así, nada ha impedido que Maxi Iglesias disfrute, una vez más, de la esencia única de Galicia.

"Galicia. Como cada agosto", comentaba en una publicación en redes sociales.

Las reacciones no se han hecho esperar, y muchos seguidores han confirmado que, efectivamente, Galicia es sinónimo de paz y desconexión. "Estás en el paraíso, terriña bonita", decía un usuario, a lo que otro añadía: "Galicia encantada de recibirte".

En este verano 2025, Maxi Iglesias y otras celebridades como Ester Expósito, Jennifer López y Luis Fonsi han elegido Galicia como destino, ya sea por ocio o por compromisos profesionales. Todos ellos han contribuido a mostrar la belleza del entorno gallego.