Instagram suspende la cuenta de Champi Muros, influencer gallego: "Hay que seguir, tengo dinero ahorrado"

Santiago Caamaño, conocido en redes como Champi Muros, es uno de los creadores de contenido más populares de Galicia. Gracias a su humor y carisma natural, ha logrado reunir más de 600.000 seguidores en Instagram. Sin embargo, su cuenta ha sido suspendida recientemente.

Después de lo ocurrido, el influencer gallego no ha tardado en abrir una nueva cuenta desde la que explicar a sus seguidores qué ha pasado: "Llevo desde las 6 de la mañana buscando soluciones fiables. Cancelo las promos de esta semana y el domingo estaré por la tarde en Cambados", ha comunicado.

Instagram suspende la cuenta de Champi Muros

Sin motivos aparentes, Instagram ha cancelado la cuenta de Champi Muros. "Me da error, no me deja entrar en la cuenta para ver qué es lo que ha ocurrido. No voy a victimizarme, pero ahora mismo me acaban de joder la vida", ha declarado con contundencia en un vídeo publicado en su nueva cuenta.

No obstante, Santiago Caamaño ha ofrecido una posible explicación sobre lo ocurrido: "Sé que hay temas que duele que toque y a mucha gente que expongo, y creo que ese es el motivo de la suspensión", ha afirmado, sugiriendo que su contenido podría haber incomodado a ciertas personas.

Pero este revés no detendrá a Champi Muros, quien ya cuenta con un equipo trabajando para recuperar la cuenta: "Tengo muchas opciones en las que me piden mucho dinero y no tengo ninguna garantía. Estoy intentando hacer las cosas bien y arreglarlo desde la verdad", ha dicho.

El influencer de Muros (A Coruña) también ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: "Hay que seguir, tengo dinero ahorrado. No voy a pasar hambre y puedo pasar este bache gracias a Dios. Gracias a todos los que me estáis apoyando".

La cuenta @champimuros2 contaba con apenas 13.000 seguidores cuando publicó el vídeo denunciando la situación. Ahora, solo un día después, ya supera los 120.000. "Es una auténtica barbaridad, seguiré subiendo contenido".

Muchos seguidores han mostrado su apoyo a Santiago Caamaño con mensajes de ánimo y solidaridad.

Por otro lado, su mánager también ha querido pronunciarse sobre la situación, destacando el lado positivo "Hay que sacar en positivo la comunidad que tiene, 110.000 seguidores en 24 horas en su nueva cuenta, el apoyo de compañeros del sector y el apoyo de los clientes afectados".