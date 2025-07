Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

La música será la gran protagonista durante el primer fin de semana de eventos en Santiago de Compostela. Podremos disfrutar de conciertos para todo tipo de públicos: desde Los Borjas en la Sala Capitol, pasando por The Rapants y Eris Mackenzie en el Centro Gaiás, y terminando en Maná y David Guetta en O Monte do Gozo.

Tampoco podremos pasar por alto otro tipo de eventos que complementarán estos conciertos, como el Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto o las jornadas de Cultura e Convivencia no Camiño da Prata Folk na Beira do Sar, que tendrán un final musical de la mano de Carlos Núñez.

Festival de Cine Curtocircuíto

Cartel de la nueva edición del Festival Curtocircuíto de cine

Desde los primeros días de julio hasta el domingo 6 del mismo mes se podrá disfrutar de la vigésima segunda edición del Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto.

La ambiciosa programación de este año presenta una serie de eventos internacionales e interdisciplinares, siempre teniendo el cine como eje principal. Se celebrarán varios encuentros entre artistas, cineastas y público.

También se podrá participar en tres diferentes secciones competitivas del festival: Sección Oficial Cosmos, Planeta GZ y Supernova.

Para saber más sobre este festival se puede visitar su página curtocircuito.org

Conciertos del Atardecer no Gaiás

Cartel de los conciertos de 2025 del Atardecer no Gaiás

El ciclo de conciertos gratuitos en el recinto de la Cidade da Cultura del Centro Gaiás es uno de los eventos que marcan el inicio del mes de julio en Santiago de Compostela.

Estos espectáculos, que tendrán lugar a las 21:00 horas de los jueves y viernes de julio y agosto, pretenden revalorizar el recinto de la Cidade da Cultura y hacer que el público disfrute de uno de los momentos más bonitos del día con un ambiente festivo.

Los dos primeros conciertos programados son los siguientes:

Jueves 3 - The Rapants. Empezamos con la conocidísima banda que ya se ha hecho conocer a lo largo de toda Galicia. Caminando entre el pop, garage y disco, este grupo ha ganado recientemente el premio MIN al Mejor álbum gallego con La máquina del buen rollo.

Viernes 4 - Eris Mackenzie. El proyecto musical en solitario del cantante Carlos Eirís, un sonido de fusión entre la electrónica minimalista y el folclore gallego. Presentará su nuevo álbum de 2025: Meu Ceu: Cantigas industriais e brutalismo emocional.

Folk na Beira do Sar

Cartel de las Jornadas de Folk na Beira do Sar

Del viernes 4 al domingo 6 se podrá disfrutar de tres días completos de las Xornadas de Cultura e Convivencia no Camiño da Prata Folk na Beira do Sar, que tendrán lugar alrededor del entorno de la Colegiata de Sar.

La programación de estas jornadas es la siguiente:

Viernes 4

19:15 horas - Inauguración en el Claustro da Colexiata de una exposición fotográfica

- Inauguración en el Claustro da Colexiata de una 19:45 horas - Presentación del libro Off On

- Presentación del libro 20:30 horas - Concierto del Trío Slimak

Sábado 5

En la Horta da Colexiata

11:00 horas - Roteiro comentado por las brañas do Sar, un obradoiro de agricultura ecológica y un espacio gastronómico con catas y degustaciones.

- Roteiro comentado por las un obradoiro de y un con catas y degustaciones. 12:00 horas - Obradoiro de corte de jamón

- Obradoiro de corte de jamón 12:30 horas - Animación para los más pequeños

- Animación para los más pequeños 14:00 horas - Sesión vermú con Alvariza

- Sesión vermú con 17:30 horas - Festival de Música e Baile Tradicional AC Nós do Sobradelo Os Folidairos Os intrépidos do Ulla AC Pena Maior AC Rosalía de Castro AF Colexiata do Sar Os Melidaos

- Festival de Música e Baile Tradicional 20:30 horas - Concierto folk con Paracetafolk y Ker-Cuez

Domingo 6

20:30 horas - Concierto de Carlos Núñez en la Praza da Colexiata, en el marco de su gira Lugares Máxicos.

Concierto de Los Borjas

Cartel del concierto de Los Borjas en la Sala Capitol de Santiago de Compostela

El sábado 5 a las 20:30 horas se podrá disfrutar de un concierto del dueto revelación de música latina: Los Borjas, quienes llegan a la Sala Capitol de Santiago de Compostela como parte de una breve gira por algunas salas de España.

Presentarán un espectáculo en directo lleno de energía, carisma, ritmo y buena vibra para celebrar por todo lo alto el Día de Venezuela. ¡No te lo puedes perder!

Las últimas entradas están a la venta desde 50 euros.

Conciertos de O Gozo Fest

Cartel de la edición 2025 de O Gozo Festival

El ciclo de conciertos de O Gozo Fest se reparten entre diferentes lugares de A Coruña y Santiago de Compostela. El inicio de julio traerá dos de las citas más esperadas hasta el recinto de O Monte do Gozo compostelano: Maná y David Guetta, quienes serán los encargados de abrir este mes por todo lo alto.

El sábado 5 será el turno del reconocidísimo grupo de rock latino a partir de las 21:00 horas. Maná abrirá el ciclo de conciertos de O Gozo Fest acompañados de Pablo Lesuit, IMELDA MAY y THE DARKNESS.

El domingo 6 aterriza con fuerza el reconocidísimo DJ David Guetta, autor de temas tan conocidos como Sexy Bitch, Say My Name o Titanium. Actuará a las 23:00 horas y estará acompañado de Mathame, Groove Amigos, B2B, Joyse y Abel como artistas invitados, quienes estarán encargados de animar el ambiente desde las 18:00 horas.