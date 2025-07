Estos son los grandes conciertos y eventos del mes de julio 2025 en Santiago de Compostela

Durante el mes de julio algunos de los grupos y solistas más relevantes del panorama musical actual visitarán la ciudad compostelana. Muchos de estos conciertos se encuentran concentrados en O Gozo Festival, aunque los santiagueses están deseando conocer la programación de las fiestas del Apóstol, que serán la segunda quincena del mes.

Tampoco podemos pasar por alto las jornadas del Atardecer no Gaiás, que nos hará disfrutar al aire libre de la música en directo de artistas como The Rapants, Lua de Santana o Al Safir, entre otros. Estos son los eventos más importantes del mes de julio en Santiago de Compostela:

Conciertos destacados del mes

Cartel del concierto de Los Borjas en la Sala Capitol de Santiago de Compostela

El sábado 5 se podrá disfrutar de uno de los grandes conciertos del mes en la ciudad compostelana. Coincidiendo con el Día de Venezuela, el icónico dueto de música latina, conocido como Los Borjas, dará un concierto en la Sala Capitol a las 20:30 horas. Las entradas ya están a la venta en salacapitol.com desde 50 euros.

El lunes 21 será el turno de Wolfmother de romper el escenario de la Sala Capitol desde las 21:30 horas. La banda australiana se embarca en una gira europea que tiene como una de sus paradas la ciudad compostelana. ¡No te pierdas su potente directo! Las entradas se pueden conseguir en salacapitol.com desde los 29 euros.

El lunes 28 aterriza Fantastic Negrito en Santiago de Compostela, ganador de tres premios Grammy. Se subirá al escenario de la Sala Capitol a las 21:30 horas para presentar su nuevo proyecto musical: el álbum Son of a Broken Man, un trabajo que define a la perfección la identidad del artista. Las entradas están a la venta en salacapitol.com desde los 29 euros.

El martes 29 llega a la ciudad compostela la influyente cantautora mexicana, Natalia Lafourcade, con su Cancionera Tour. Fusionando rock, bolero y folclore, se ha convertido en una de las voces más influyentes de latinoamérica. Ha ganado un Latin Grammy por su álbum De todas las flores (2022). Actuará en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia a las 21:00 horas. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 35,20 euros.

Conciertos de O Gozo Festival

Cartel de la edición 2025 de O Gozo Festival

El ciclo de conciertos celebrados entre la ciudad de A Coruña y Santiago de Compostela, conocido como O Gozo Festival, presenta tres citas musicales de artistas de gran reconocimiento internacional. Esta iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia, pretende promover el turismo cultural gallego.

El sábado 5 se inicia el ciclo de conciertos con una cita musical de la importantísima banda de rock mexicana Maná. Los autores de grandísimos éxitos, como Falta Amor, Mariposa traicionera o Rayando el sol, llegarán al Monte do Gozo para animar a todo su público desde las 18:30 horas. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 62,50 euros.

El domingo 6 será el turno del DJ de reconocimiento mundial, David Guetta, arquitecto de canciones tan sonadas como Titanium (ft. Sia), Sexy Bitch (ft. Akon) o Say My Name (ft. J Balvin y Bebe Rexha). Se presentará en O Monte do Gozo a las 18:00 horas junto a los artistas Mathame, Groove Amigos, B2B, Joyse y Abel. Las entradas están disponibles en livenation.es desde 51 euros.

El viernes 11 será el último concierto de O Gozo Festival en Santiago de Compostela. En esta ocasión, los grandes invitados serán la banda de indie rock y folk Bright Eyes, quienes se presentan en O Monte do Gozo como parte de la gira de presentación de su nuevo álbum: Five Dice All Three. El concierto dará inicio a las 22:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en livenation.es desde 27 euros.

Jornadas de Folk na Beira do Sar

Cartel de las Jornadas de Folk na Beira do Sar

Los días 4, 5 y 6 del mes de julio se podrá disfrutar de las Xornadas de Cultura e Convivencia no Camiño da Prata Folk na Beira do Sar, que se celebrarán alrededor de la Colegiata de Sar.

La programación de estas jornadas ya ha sido revelada:

Viernes 4

19:15 horas - Inauguración en el Claustro da Colexiata de una exposición fotográfica

- Inauguración en el Claustro da Colexiata de una 19:45 horas - Presentación del libro Off On

- Presentación del libro 20:30 horas - Concierto del Trío Slimak

Sábado 5

En la Horta da Colexiata

11:00 horas - Roteiro comentado por las brañas do Sar, un obradoiro de agricultura ecológica y un espacio gastronómico con catas y degustaciones.

- Roteiro comentado por las un obradoiro de y un con catas y degustaciones. 12:00 horas - Obradoiro de corte de jamón

- Obradoiro de corte de jamón 12:30 horas - Animación para los más pequeños

- Animación para los más pequeños 14:00 horas - Sesión vermú con Alvariza

- Sesión vermú con 17:30 horas - Festival de Música e Baile Tradicional AC Nós do Sobradelo Os Folidairos Os intrépidos do Ulla AC Pena Maior AC Rosalía de Castro AF Colexiata do Sar Os Melidaos

- Festival de Música e Baile Tradicional 20:30 horas - Concierto folk con Paracetafolk y Ker-Cuez

Domingo 6

20:30 horas - Concierto de Carlos Núñez en la Praza da Colexiata, en el marco de su gira Lugares Máxicos.

Conciertos del ciclo Atardecer no Gaiás

Cartel de los conciertos de 2025 del Atardecer no Gaiás

Durante los meses de julio y agosto, el Centro Gaiás de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela presentará un total de 11 conciertos gratuitos al aire de libre de reconocidos grupos y solistas del panorama gallego, español e internacional.

Esta iniciativa pretende revalorizar el espacio cultural de Gaiás a través de unos conciertos para todos los públicos y estilos, centrándose en poner de relieve un momento tan mágico del día como lo es el atarceder.

La lista completa de artistas del mes de julio ya ha sido revelada. Recordemos que todos los conciertos iniciarán a las 21:00 horas:

Jueves 3 - The Rapants. Empezamos con la conocidísima banda que ya se ha hecho conocer a lo largo de toda Galicia. Caminando entre el pop, garage y disco, este grupo ha ganado recientemente el premio MIN al Mejor álbum gallego con La máquina del buen rollo.

- Empezamos con la conocidísima banda que ya se ha hecho conocer a lo largo de toda Galicia. Caminando entre el pop, garage y disco, este grupo ha ganado recientemente el premio MIN al Mejor álbum gallego con Viernes 4 - Eris MacKenzie . El proyecto musical en solitario del cantante Carlos Eirís , un sonido de fusión entre la electrónica minimalista y el folclore gallego. Presentará su nuevo álbum de 2025: Meu Ceu: Cantigas industriais e brutalismo emocional.

- . El proyecto musical en solitario del cantante , un sonido de fusión entre la electrónica minimalista y el folclore gallego. Presentará su nuevo álbum de 2025: Jueves 10 - Ana Lua Caiano . Caminando entre la tradición portuguesa y la electrónica, esta artista conecta con su público a través de letras poéticas e íntimas. Su álbum de debut, Vou Ficar Neste Quadrado , la ha llevado a actuar en escenarios tan importantes como el del Primavera Sound.

- . Caminando entre la tradición portuguesa y la electrónica, esta artista conecta con su público a través de letras poéticas e íntimas. Su álbum de debut, , la ha llevado a actuar en escenarios tan importantes como el del Viernes 11 - Calle Mambo . Este grupo viene desde Chile para animar el escenario del Centro Gaiás hasta la noche. Uniendo virtuosamente el folclore latinoamericano con los ritmos urbanos, este grupo ha conseguido cautivar a numerosos oyentes internacionales.

- . Este grupo viene desde para animar el escenario del hasta la noche. Uniendo virtuosamente el folclore latinoamericano con los ritmos urbanos, este grupo ha conseguido cautivar a numerosos oyentes internacionales. Jueves 17 - Festival Urbano Dirty Suc - El rapero de Vigo, con referentes tan destacados como C.Tangana , se presenta en el Centro Gaiás para presentar su último proyecto de estudio: Fillo do Mar II. Al Safir - Uno de los raperos más destacados del underground español dará un eléctrico concierto en este Festival Urbano de Gaiás . Traerá su estilo de rap bastardo al escenario compostelano.

- Viernes 18 - Lua de Santana . La artista viguesa de raíces brasileñas, con un sonido que nos recuerda a SZA , Beyoncé o Nina Simone , despegó con su EP Ginga . Ahora, con colaboraciones tan importantes como Nathy Peluso , se dispone a animar el ambiente en el Gaiás.

- . La artista viguesa de raíces brasileñas, con un sonido que nos recuerda a , o , despegó con su EP . Ahora, con colaboraciones tan importantes como , se dispone a animar el ambiente en el Gaiás. Jueves 31 - Mocho Gris. Con su ecléctico sonido que viaja entre el alt pop, indie electrónico, neo-jazz, fado y el folclore gallego, este dueto del gallego Lucas de Centi y el portugués João Neves promete no dejar a nadie indiferente.

Fiestas del Apóstol Santiago

Fuegos artificiales por las fiestas del Apóstol. Shutterstock. Santiago de Compostela.

Todos los años, alrededor de la segunda quincena del mes de julio, se celebran las fiestas patronales de la ciudad de Santiago de Compostela, una importantísima cita cultural, gastronómica y musical de la que todo el mundo podrá disfrutar.

Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, presentará una serie de actividades durante aproximadamente 10 días. Uno de los eventos más importantes de estas fiestas será el show pirotécnico, que en ediciones anteriores ya había atraído a multitud de turistas de alrededor de toda Galicia, España y el resto del mundo.

La programación del año 2025 será revelada a lo largo del mes.

Festigal: Festival cultural universitario

Cartel de 2025 de Festigal

El jueves 24 y el viernes 25 se podrá disfrutar en el Campus Vida (Campus Sur) de la Universidade de Santiago de Compostela de un festival que reune a diferentes representantes del mundo musical, de las artes escénicas, las letras y muchísimo más.

Será un evento completamente gratuito en el que, además, se podrá disfrutar de un pequeño espacio para los más pequeños de la familia: el Festigal Miúdo, donde hay programadas varias actuaciones de Peter Punk y Brais das Hortas, un taller del proyecto SororAs y un espectáculo de Trémola Teatro: Historias Soñadas.

Habrá también una feria del libro, diferentes puestos de artesanía y la conocida Feria del Producto Gallego, que estará acompañada también de la comida popular celebrada en la Carballeira de San Lourenzo.

Sin embargo, los eventos más importantes del Festigal son sus conciertos en directo. Este año, los artistas invitados al festival son los siguientes:

Jueves 24 desde las 20:30 horas

DJ Misa

Ulex

Alanaç

Dakidarría

Hugo Guezeta

Viernes 25 desde las 18:00 horas