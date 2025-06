Seis planes para disfrutar del fin de semana en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela da la bienvenida a uno de los fines de semana más intensos del año, donde la música será la gran protagonista. Del jueves 12 al sábado 14, miles de personas se desplazarán a la capital gallega para asistir al festival O Son do Camiño.

Pero este no será el único plan que acogerá la ciudad. Los que prefieran opciones de ocio más relajadas podrán asistir a una nueva edición de los conciertos Candlelight. La feria de emprendimiento Maker Faire Galicia, deporte, actividades para los más pequeños de la casa o la nueva edición de Compostela Diversa completan la agenda del fin de semana.

O Son do Camiño

Imagen de archivo de O Son do Camiño. O Son do Camiño

Del jueves 12 al sábado 14, el recinto del Monte do Gozo congregará a miles de personas que llegarán a la capital gallega para disfrutar de uno de los festivales más importantes del país, O Son do Camiño.

Durante los tres días, por los escenarios de O Son pasarán solistas y grupos destacados del panorama musical nacional e internacional. Franz Ferdinand, Duki, Kasabian, Bad Gyal, Bryan Adams, Estopa, Kase.O, The Prodigy o Amaral son algunos de los nombres que actuarán este fin de semana en Santiago.

Compostela Diversa

Compostela Diversa se celebrará durante todo el mes de junio

Con motivo de la celebración del Mes del Orgullo, el cual culminará el 28 de junio con el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, Santiago de Compostela desarrollará diferentes actividades durante estas semanas dentro de Compostela Diversa.

El sábado 14, a las 19:00 horas, la Casa Xohana Torres acogerá la mesa redonda 'Pasado, presente y futuro: palabras con Orgullo'. La actividad busca ser un espacio de diálogo intergeneracional y plural en el que las voces diversas reflexionarán sobre la evolución de los derechos y de las realidades LGTBIQ+. En el coloquio se abordarán desde las luchas históricas hasta los desafíos actuales.

Candlelight

Concierto a la luz de las velas Shutterstock

El compostelano Hotel Monumento San Francisco volverá a convertirse en escenario de los recitales a la luz de las velas. El domingo 15, Santiago acogerá dos nuevas sesiones de los conciertos Candlelight. El primero será a las 19:00 horas y en él se hará un tributo a dos grupos de música icónicos: Queen y Abba.

A las 21:00 horas será el turno para el tributo a Coldplay, en el que no faltarán himnos como Yellow, Sky Full of Stars, Paradise, Fix You o The Scientist. Las entradas para ambos recitales están a la venta desde los 28 euros.

Maker Faire Galicia

Anterior edición de Maker Faire Galicia. Cedida

Maker Faire Galicia, una de las ferias más importantes en el mundo de la innovación, creatividad y tecnología, arranca este sábado 14 su nueva edición en Santiago de Compostela. La primera de las tres jornadas que se celebrarán este año estará centrada en el emprendimiento y la innovación social.

Estará especialmente enfocado a las familias, jóvenes y todas aquellas personas que tienen ganas de cambiar el rumbo a través de ideas con impacto y proyectos inspiradores. Tendrá lugar en Área Central, de 10:00 a 20:00 horas, y será de entrada libre.

Día Internacional del Juego

Anterior edición del Día Internacional del Derecho al Juego. Concello de Santiago

El paseo central de la Alameda de Santiago acogerá este viernes 13 diferentes actividades de ocio para los más pequeños de la casa con motivo del Día Internacional del Derecho al Juego.

Juegos tradicionales gallegos, juegos grupales, circuito-yincana, tirolina, hinchables o tiro de arco son algunas de las opciones de las que se podrá disfrutar. La jornada se desarrollará desde las 17:30 a las 20:30 horas y la participación es gratuita.

Marcha nórdica

Cartel del IV Open Cidade de Santiago y la III Copa Galega Xunta de Galicia

Los amantes del deporte tienen una cita este domingo 15 en la Alameda de Santiago con la celebración de la marcha nórdica y prueba clasificatoria que forma parte de la III Copa Gallega de la Xunta de Galicia, a la que se le suma el IV Open Cidade de Santiago. El precio de inscripción de la primera será de 15 euros y el de la segunda será de 10 euros. La marcha dará inicio a las10:30 horas.

Las categorías federadas serán la absoluta, junior, promesa, seniory veteranos A, B, C y D. Las no federadas serán alevín, infantil y cadete. Para la III Copa el recorrido total será de 13,7 km, mientras que el IV Open tendrá un recorrido total de 8,2 km.