El gallego Luis Zahera desvela por qué "dejó tirado" a Feijóo en una colaboración: "Me asusté"

El gallego Luis Zahera acudió al programa Viajando con Chester de Cuatro presentado por Risto Mejide. El actor habló sobre sus inicios en el mundillo, la relación con su padre y contó alguna anécdota, como una relacionada con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.

Risto Mejide le preguntó al actor sobre su parecido físico con Feijóo, generando las risas de Zahera. Mejide recordó una colaboración que ambos hicieron hace años. "¿Sois amigos?" A lo que Luis Zahera contestó, "Hombre... No, sinceramente".

"Yo soy un votante de izquierdas"

Durante el programa enseñaron una colaboración que actor y presidente habían llevado a cabo en las Navidades de 2020. Así, Luis Zahera confesó algo que nunca jamás había contado: Feijóo lo llamó para hacer una nueva colaboración, pero "le dejé tirado".

"Yo en principio le di el ok, pero empecé a tener tal bombardeo de que no lo hiciera, que si había pactado con quien había pactado en determinados sitios... y me bombardearon de tal manera que me asusté", desveló Zahera.

Risto Mejide se sorprendía ante las palabras de Zahera. "Mi idea de hacer aquello con Feijóo... yo soy un votante de izquierdas, y como que yo quería colaborar a la crispación", comentaba sobre la colaboración que sí realizó aquellas navidades.

Luis Zahera comenta que, por ejemplo, su padre era una persona que hablaba con todo el mundo, de ambos lados políticos, algo que él tiene muy presente. "Cuando empezó la crispación me pareció buena idea hacer aquella publicidad de Navidad. Y muchos años después me llamó".

El actor comenta cómo fue la actitud de la gente de su entorno a raíz de conocer que iba a hacer otra colaboración con el presidente del Partido Popular. "Hubo gente que me decía 'no hagas eso' y lo dejé tirado".

Así, Zahera se puso en contacto con los publicistas del presidente y, en palabras del actor, les dijo: "no aguanto la presión". No obstante, Luis Zahera había aceptado la propuesta porque, aunque tiene una distancia ideológica con Alberto Núñez Feijóo, esperaba que se "pudieran entender", pero el bombardeo fue tal, que se asustó y decidió rechazar la propuesta.

"Tuve miedo de que gente de mi entorno, ostras, que me retiraban la palabra", llegó a decir Zahera, que finalizaba con un "no aguanté la presión y ya no volví a tener contacto con Alberto Núñez Feijóo".