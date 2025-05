El congreso A memoria diversa invita a reflexionar sobre el odio al colectivo LGTBIQ+ en A Coruña

Una nueva edición de 'A memoria diversa' regresa el próximo 31 de mayo a A Coruña. El congreso, organizado por la Deputación provincial y la Universidade da Coruña, invita a reflexionar sobre los nuevos y viejos discursos del odio contra el colectivo LGTBIQ+ de Galicia.

El evento, que tendrá lugar en el Normal, incluirá relatorios, mesas redondas, proyecciones audiovisuales y una conversa poético-musical. Todo ello se podrá seguir, además, en el Youtube de la Deputación.

En la rueda de prensa de presentación que tuvo lugar este martes, Sol Agra, a deputada de Igualdade, Lingua e Dereitos civís, destacó que con esta iniciativa "reivindicamos a igualdade de dereitos e oportunidades para todas as persoas, independentemente do seu xénero e orientación sexual, e tamén o dereito a vivir sen medo a sufrir unha agresión polo seu xénero ou orientación sexual, e ademais facémolo con orgullo, con alegría e con festa".

El objetivo de 'A memoria diversa' es "facer memoria e mirar atrás para celebrar todo o que levamos conseguido: os cambios lexislativos, a visibilización, os dereitos, a celebración do orgullo de poder ter liberdade para ser e sentir”.

Por su parte, Cristina Naya, vicerrectora de Divulgación, Cultura e Deporte da UDC, además de agradecer la colaboración del ente provincial definió el encuentro como "sólido e rico para reflexionar e aprender sobre a memoria LGBTIQA+; un programa de interese para toda a poboación, pois é importante que temas coma os que aquí se van tratar non queden só no ámbito das persoas máis vinculadas e comprometidas, senón que alcancen a canto máis público mellor”.

Eva Mejuto, comisaria del congreso, añadió que "apostar por un proxecto coma este, único no Estado, e pola memoria LGBTIQA+ é algo heroico" además de algo "para celebrar, pois moitas veces pensamos que en Galiza imos por detrás e en realidade estamos á vangarda. Que, despois de catro anos, sigamos tendo que dicir e relatores que o veñan contar, dá moito que pensar sobre a importancia do pasado memorialístico do movemento LGBTIQA+ galego”.

Programa

Los relatorios de la mañana comenzarán con la presencia de Margarita Contento, periodista y cineasta, y del gestor cultural Quique Costas, activista en los primeros colectivos LGBT gallegos, que dialogarán sobre los inicios de los movimientos LGBT gallegos y su repercusión en los medios de comunicación.

El filólogo y escritor Carlos Callón acercará sus trabajos de investigación sobre las vidas LGBT gallegas en la Edad Media y la investigadora Ánxela Lema reflexionará sobre la presencia de voces “queer” invisibilizadas en la literatura gallega.

La jornada matinal se cerrará con la intervención sobre la documentación contra la desmemoria, por parte del activista coruñés José Carlos Alonso, activista y miembro del desaparecido colectivo Milhomes, y con la lectura como espacio para reivindicar y visibilizar la memoria a través del club de lectura QUEERuña de las bibliotecas municipales de A Coruña, con Remedios Vázquez.

La jornada de la tarde comenzará con una aportación a la historia de la lucha del colectivo LGBT portugués por parte de la investigadora lusa Joana Matias, ya que A memoria diversa también busca establecer lazos de conexión con los movimientos memorialísticos “queer” del país vecino.

Continuando la línea iniciada el año pasado, se ofrecerá un espacio sobre la situación del colectivo LGBTIAQ+ en el mundo, a través de las personas refugiadas; en este caso, con el activista colombiano Sebastián Jaramillo, actor y creador audiovisual, colaborador de Alas Coruña, en diálogo con la sindicalista y activista trans gallega Laura Bugallo.

En esta edición tendrán también protagonismo la historia del movimiento LGBT catalán, en la persona una escritora y activista singular, Isabel Franc, que viene de publicar la novela gráfica Detrás de las persianas, breve historia de las lesbianas en Barcelona, desde la II República, pasando por el franquismo, los códigos comunicativos de la clandestinidad, el comienzo de la libertad con la Transición, hasta llegar al matrimonio igualitario de 2005.

La intervención de Isabel Franc (que durante muchos años escribió con el seudónimo de Lola Van Guardia obras clásicas dentro de la literatura lésbica como Entre todas las mujeres o Plumas de doble filo) será en diálogo con la activista lésbica Nanina Santos, figura fundamental del feminismo y el movimiento lésbico gallego desde los años 70.

El encuentro finalizará con la proyección del corto DELICUENTE, obra de la poeta y creadora audiovisual Nuria Vil, y con el debate y recital poético musical con la poeta Andrea Nunes y el músico y activista trans Éric Dopazo.

Las mesas estarán presentadas y moderadas por personas de los actuales colectivos LGBTIQA+ gallegos, Alas Coruña, Les Coruña. Rede Galega de Estudos Queer, Avante LGBT y Arelas mocidade.