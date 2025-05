Un mes para San Juan 2025 en A Coruña: ¿Qué se sabe sobre cómo será la noche mágica?

Dentro de un mes justo será San Juan, una de las fechas más esperadas del calendario en A Coruña... o más bien, "su noche". Como cada año, el 23 de junio se vive con especial intensidad en la ciudad herculina, cuando vecinos, visitantes y gentes de los alrededores se lanzan a las calles y playas para "queimar o meigallo" en las tradicionales hogueras de San Juan.

Aunque todavía se desconoce la programación oficial del Concello da Coruña para los festejos, se espera que, como es habitual, no se limiten a los arenales ni al centro urbano. La celebración se extenderá por casi todos los barrios, por calles concretas e incluso por municipios cercanos, que también se suman a vivir la noche más mágica del año.

Las playas

Las playas de la ciudad, especialmente las de Riazor y Orzán, volverán a ser el epicentro de la celebración. A falta de confirmación oficial, no se prevén grandes cambios respecto a años anteriores. Por tanto, se espera que un año más los coruñeses puedan hacer uso de la madera que reparte el Concello en puntos estratégicos de Riazor, Orzán y Matadero. El año pasado se distribuyeron 120 toneladas para facilitar la realización segura de las hogueras, evitando así que se bajara leña propia que pudiera contener clavos u otros materiales peligrosos. El reparto comenzó a las 19:00 horas.

También es previsible que se mantengan las restricciones habituales: no estará permitido bajar vidrio a las playas ni lanzar globos de papel, farolillos chinos o elementos similares. La falla, por otro lado, es uno de los principales atractivos de la noche mágica, recopilando algunos de los momentos más importantes del año para la ciudad. Este elemento se quema a medianoche, cuando también es posible ver los fuegos artificiales y disfrutar de los conciertos.

Falla San Juan 2024. EloyTP

Además, se prohibirá realizar hogueras en zonas protegidas o sensibles como la playa y el parque de Bens, el Monte de San Pedro, los Jardines de Méndez Núñez, San Carlos, la plaza de las Bárbaras y los alrededores de la Torre de Hércules. Del mismo modo, el año pasado se establecieron puntos de vigilancia en Las Lapas y Punta Herminia para evitar hogueras en espacios no autorizados, en especial aquellos con valor patrimonial.

Puntos violetas

En materia de prevención y seguridad, se prevé también que se repita el despliegue de Puntos Violeta, tal como en ediciones anteriores. El año pasado, el Concello habilitó varios en el Paseo Marítimo. Uno de ellos permaneció fijo frente a la Coraza, junto al principal dispositivo médico y de seguridad de la noche.

Además, hubo puntos itinerantes que se desplazaban por las zonas de mayor concentración desde las 21:00 hasta las 04:00 horas. Aunque todavía no se ha anunciado de forma oficial, se espera que esta iniciativa vuelva a estar presente para garantizar un entorno seguro e inclusivo durante toda la noche.

Dispositivo de seguridad

A falta de confirmación oficial, se espera que el dispositivo de seguridad para este San Juan sea similar al del año pasado, cuando más de 650 personas velaron por la seguridad ciudadana durante toda la noche. Participaron profesionales de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, personal del 061 y Cruz Roja.

Como principal novedad, el año pasado se incorporó vigilancia con drones en los arenales y zonas próximas, una medida que previsiblemente volverá a implantarse. El operativo arrancó entonces a las 05:30 horas del 23 de junio y se prolongó hasta las 06:00 del día 24.

Hoguera de San Juan Quincemil

En caso de incidentes, se habilitaron puntos de atención como el Centro de Mando Móvil en la Coraza del Orzán y el puesto médico avanzado de la Cruz Roja en el Paseo Marítimo. Además, el dispositivo no solo actuó en tierra firme: también se desplegó un servicio especial de salvamento en la costa, con dos embarcaciones preparadas para emergencias.

La Guardia Civil, por su parte, difundió una serie de recomendaciones para disfrutar de la noche con seguridad, y no se descarta que este año vuelva a hacer lo mismo conforme se acerque la fecha.

Barrios y locales de la ciudad

Lo más tradicional es celebrar la noche de San Juan en los arenales de la ciudad Orzán, Riazor, San Amaro, Matadero o As Lapas, pero la fiesta se vive también intensamente en los barrios. Locales de hostelería, asociaciones vecinales y colectivos culturales suelen organizar actividades y verbenas en calles, plazas y parques.

A día de hoy, el Concello aún no ha tramitado las solicitudes de permisos para estas celebraciones, por lo que no hay confirmación oficial sobre qué barrios o calles tendrán fiesta. No obstante, se espera que, como cada año, sí haya propuestas repartidas por distintos puntos de la ciudad como la calle San Juan y la calle Torreiro.

Sardinas, churrasco... y la tradición en la mesa

No hay San Juan sin sardinas. Este pescado es el alimento estrella de la noche y un icono en los carteles promocionales de la fiesta. El año pasado, la Plaza de Lugo comenzó a recibir ejemplares pequeños a principios de la semana de la festividad, que fueron creciendo en tamaño conforme se acercaba la fecha. Los precios se situaban entre los 6 euros el kilo (las pequeñas) y los 7 euros la docena (las medianas).

Celebración del San Juan en A Cubela Cedida

Otro imprescindible es el churrasco, muy demandado para asar a la brasa, tanto en playas como en locales. Ambos productos se convirtieron, como es habitual, en protagonistas gastronómicos de la noche, aunque en la edición pasada los placeros comentaban que la gente estaba "vaga" y dejando las compras para el último momento.

Programación de las Meigas

Como cada año la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan cuenta con su programa de actividades de cara al San Juan 2025. En total, la entidad organizará hasta el 30 de junio 72 actos de carácter social, cultural, deportivo y popular.

El 23 de junio, en la Víspera de San Juan, la jornada comenzará a las 10:45 horas con un homenaje al Rey Alfonso IX en el Paseo Marítimo, a la altura de la Torre de Hércules. A continuación, a las 11:45, se rendirá homenaje al brigadier Diego del Barco en los Jardines de la Maestranza.

A las 12:30 horas, la Comitiva de las Meigas partirá desde la Plaza de Carlos I, y a las 12:45 tendrá lugar la tradicional Salve a la Virgen del Rosario en el Convento de Santo Domingo. El acto matinal se cerrará a las 13:45 con el encendido simbólico del Fuego de San Juan en la Iglesia Castrense de San Andrés.

Las celebraciones continuarán el 24 de junio, día de San Juan, con la salida de la comitiva desde el Cantón Grande a las 18:15 horas. Media hora más tarde, en la Iglesia Castrense, se celebrará la Santa Misa y una ofrenda. La tarde concluirá con un concierto de rock en la Avenida del Puerto a las 19:00 horas, y la Procesión de San Juan, que saldrá a las 20:00 desde la misma iglesia.