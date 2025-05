Regresa A Nosa Verbena de Estrella Galicia: estas son las tres fiestas que recuperará en 2025

El museo MEGA de Estrella Galicia ha acogido esta mañana el acto de presentación de las verbenas elegidas dentro de la cuarta edición del programa A Nosa Verbena, que impulsa las populares fiestas gallegas a través de una serie de colaboraciones con sus organizaciones para tratar de evitar su pérdida. Son 21 ya en total las verbenas que se han recuperado a través de esta actuación, tres nuevas este año, desde 2022, cogiendo como herencia el apoyo a la cultura popular que siempre ha caracterizado a la empresa cervecera.

El acto, conducido por Rocío Durán, sirvió para oficializar esta decisión, tras abrirse hace varias semanas el proceso de elección al que fueron sometidas las elegidas tras presentar sus candidaturas al comité organizador. La conductora, incluso, contó una anécdota sobre cuando su familia organizó una verbena en su barrio, As Cancelas (Santiago de Compostela), que duró tres años y que no tuvo continuidad por la falta de relevo en la comisión de fiestas.

Tres de las verbenas que ya se recuperaron con esta iniciativa relataron su experiencia. Sandra, desde Pedrafita do Cebreiro, lo resume como "un momento de felicidad para las aldeas y la gente que desde un primer momento ayudaron y se sumaron, muy agradecidos que nos hayáis permitido hacerlo. Marta, de Quilmas, indicó que "al final un pueblo muy pequeño donde la gente se va yendo a trabajar fuera es muy difícil juntar y tener dinero para hacer la verbena, y juntar incluso a la gente". Por su parte, Rubén, desde Trasmar, recordó que "en principio no iba a haber fiesta y fue una sorpresa muy grata. Fue un acto de mucha unión para el pueblo, para la comarca y el ayuntamiento y es algo que agradeceremos mucho, es un impulso de energía". Las tres verbenas pelean ahora por consolidar su evento.

Las 18 verbenas recuperadas anteriormente posan para los medios. Quincemil.

Las tres nuevas verbenas recuperadas

Las tres verbenas elegidas para esta edición están situadas en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. En concreto, se apoya en esta ocasión a San Estanislao de Sabadín en Pontevedra el 9 de agosto, Santa María de Gondar en Lugo el 15 de agosto y San Ramón de Celaguantes en Ourense el 30 de agosto.

Ana, de Santa María de Gondar, refleja que "es una alegría y seguro que a los vecinos les hace muchísima ilusión". María, desde San Ramón de Celaguantes, comentó que se perdió su verbena porque "la gente envejece, y se va. Cuando sonó el teléfono pensé que era publicidad, lo cogí y no me lo podía imaginar. Me tomé una Estrella para celebrarlo. Llevábamos como trece años sin ella". El representante de San Estanislao de Sabadín dijo que "echamos la quiniela, fue sin pensarlo y al final llevamos una pedazo sorpresa enorme".

Una verbena sin orquesta es una verbena incompleta

La organización también quiso tener un recuerdo hacia un elemento básico en una verbena: las orquestas. Con 21 verbenas recuperadas, Estrella Galicia puso un etiquetado nuevo con mejores momentos de las verbenas, gracias a una colaboración con Rei Zentolo. Una unión que viene con un contexto de un año muy especial al superar la frontera de las 20 fiestas populares recuperadas. La imagen elegida trata de evocar todos los elementos populares de estas celebraciones, como son el palco de la fiesta, la música popular o las diferentes casetas que se sitúan en el entorno de las explanadas para uso y disfrute de la ciudadanía.