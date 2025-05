Divertidos planes para disfrutar en A Coruña del fin de semana: música, deporte, mercados...

El segundo fin de semana del mes trae hasta la ciudad de A Coruña una serie de importantes conciertos y espectáculos, como los de Bad Religion, Marlena o Carmina Burana. Además, ahora que los días son más largos y ya queda poco más de un mes para el verano llegarán los primeros festivales de música: Resis y RetroFuture.

Los próximos días no permitirán que nadie se aburra, pues también se podrá disfrutar del inicio de la edición 2025 del Corufest, de las Fiestas del Barrio de las Flores, de una foliada de Donaire y hasta de la primera edición de la Feria de Animales de Compañía, Pata Pata. Además, los amantes de la moda tienen una cita en Oleiros con la IV edición de Eles Mostra Moda Home.

Todos los conciertos: Bad Religion, Marlena, Carmina Burana y más

Cartel de la gira de Bad Religion.

El jueves 8 se subirán a los escenarios de la sala Mardi Gras los rockeros estadounidenses The Comancheros, quienes regresan a Europa tras 10 años para presentar su primer EP Four Horseman. El concierto dará inicio a las 21:30 horas. Las entradas se pueden comprar por 15 euros.

El jueves 8 actuará en la sala Garufa su banda residente, Blue Devils, quienes darán un espectáculo de más de 2 horas dirigido por el infalible Roberto Somoza. Las puertas se abrirán a las 22:00 horas. Las entradas están a la venta por 20 euros + 10 euros de consumo obligatorio en la sala.

El viernes 9, sábado 10 y domingo 11 se representará la famosa obra de Carl Orff: Carmina Burana La Fura dels Baus, adaptada por Carlus Padrissa. Se podrá disfrutar en el Palacio de la Ópera durante tres días: el viernes 9 a las 20:30 horas, el sábado 10 a las 18:00 y 20:30 horas, el domingo 11 a las 18:00 horas. Las últimas entradas están a la venta desde 38,50 euros.

El viernes 9 se podrá disfrutar del grupo que fusiona la música tradicional Gnawa con el reggae, drum&bass o dub: TanDuB. Se subirán a los escenarios de la sala Garufa a las 22:00 horas para presentar su nuevo LP Saha. Las entradas están disponibles desde 12 euros.

El sábado 10 llegan a la ciudad herculina los legendarios Bad Religion, quienes presentarán su gira 45 years doing what you want en el Coliseum de A Coruña. Además, estarán acompañados de Agnostic Front, Strung Out, Crim y Belvedere. El concierto empezará a las 21:00 horas y las últimas entradas están disponibles desde 58,32 euros.

El sábado 10 se podrá disfrutar de la mejor fusión entre flamenco y rock de la mano de Gitano de Palo y Edu Calvario, quienes estarán en la sala Garufa a partir de las 22:00 horas. Las entradas están a la venta por 14 euros.

El sábado 10 aterrizan en A Coruña Ana Legazpi y Carolina Moyano, más conocidas como Marlena. El dueto referente de la música indie en España presentará su nuevo disco entre cuatro paredes y una verdad en la Sala Inn.El concierto dará inicio a las 22:30 horas. Las entradas ya están agotadas.

El domingo 11 estarán en la sala Garufa el Quinteto Cimarrón, quienes harán un recorrido por su repertorio musical cubano con ligeros toques de jazz. El concierto iniciará a las 19:30 horas. Las entradas están disponibles a 12 euros.

Obras de teatro y danza del fin de semana

'Sobre o extravío ou el arte de perderse'.

El sábado 10 se representará en el Fórum Metropolitano la obra teatral basada en la novela de Herman Melville: Moby Dick. Se trata de un espectáculo a partir de piedras de cartón que contará las aventuras en el mar de Ismael. Dará inicio a las 18:00 horas y el precio de las entradas es de 6,80 euros.

El sábado 10 se podrá disfrutar de la representación de danza Sobre o extravío ou a arte de perderse, una obra que ahonda en el concepto del olvido y todo aquello que está ahí, pero no se ve. Comenzará a las 20:30 horas en el Teatro Rosalía y las entradas están disponibles desde 6,40 euros.

El domingo 11 tendrá lugar en el Teatro del Andamio la obra teatral infantil Corochas, un espectáculo que fusiona la narración oral y la manipulación de objetos y música para contar una historia. Hay programadas dos sesiones: una a las 12:30 horas y otra a las 18:00 horas. El precio de las entradas es de 7,26 euros.

Baloncesto: Leyma Coruña vs. FC Barcelona

Un partido del equipo coruñés. Leyma Coruña

El jueves 8 se celebrará un nuevo partido de la Liga Endesa de Baloncesto masculino en el que se enfrentará el Leyma Coruña contra el FC Barcelona. Los coruñeses jugarán en el Coliseum a las 20:30 horas.

Espectáculos humorísticos: Eureka de Mikel Bermejo

El nuevo show de Mikel Bermejo: 'Eureka'.

El viernes 9 se podrá disfrutar del nuevo show en directo del reconocido cómico Mikel Bermejo: Eureka, más de 80 minutos de ocurrencias acerca de las maravillas y locuras de la vida moderna. El espectáculo dará inicio a las 20:00 horas en la Sede Afundación. Las entradas todavía están a la venta desde 19,80 euros.

Proyecciones del fin de semana

'The Neon Demon' (2016)

La programación de este fin de semana en el CGAI y el Fórum Metropolitano prevé varias sesiones de lo más interesantes. Por un lado, en el CGAI se despedirán del ciclo de películas que le hacen tributo a David Lynch y le darán la bienvenida al mes de mayo con reconocidos filmes nacionales e internacionales. Por otro lado, en el Fórum Metropolitano presentarán diferentes obras reconocidas de Hollywood y documentales de corte social.

La programación del CGAI es la siguiente:

Jueves 8 a las 19:00 horas - Inland Empire de David Lynch

a las 19:00 horas - de David Lynch Viernes 9 a las 19:30 horas - Tardes de soledad de Albert Serra

a las 19:30 horas - de Albert Serra Sábado 10 a las 18:00 horas - Nausicaä del Valle del Viento de Hayao Miyazaki

La programación del Fórum Metropolitano es la siguiente:

The Neon Demon de Nicolas Winding Refn - 20:00 horas del y , 17:30 horas del

Donde vamos a vivir. Mujeres contra el deshaucio de Georgina Cisquell - 20:00 horas del jueves 8 y viernes 9 . Doble sesión del sábado 10 a las 17:30 y 20:00 horas.

Fuocoammare (Lume no mar) de Gianfranco Rosi - 20:00 horas del jueves 8 y viernes 9. Doble sesión del sábado 10 a las 17:30 y 20:00 horas.

Corufest (2025)

Corufest 2025. Concello de A Coruña

El jueves 8 marca el inicio de la octava edición del Corufest, conocido por ser el festival de artes escénicas de la ciudad herculina por excelencia. Tiene sus raíces en la cultura Queer y la comunidad LGTBI+, tomando como objetivo la creación y divulgación de obras que contengan temas relacionados con estos.

Este festival tendrá lugar en diferentes localizaciones de A Coruña desde el jueves 8 hasta el domingo 18. Para conocer toda la programación completa se puede consultar el siguiente artículo.

La programación de este fin de semana en la siguiente:

Jueves 8 - Inauguración de la exposición Inevitable del Taller Daulloa en la Casa Museo Casares Quiroga.

- Inauguración de la exposición del Taller Daulloa en la Viernes 9 a las 19:00 horas - Gala Inaugural con actuación de Muna Duval en el Centro Ágora.

a las 19:00 horas - con actuación de Muna Duval en el Sábado 10 a las 12:00 horas - Encuentro sobre derechos LGTBIQ+ en Galgo Azul Espazo Cultural.

a las 12:00 horas - Sábado 10 a las 1:00 horas - Fiesta Corufest 2025 en Claro Boba.

a las 1:00 horas - en Claro Boba. Domingo 11 a las 20:30 horas - Representación de Hablar no sirve. De nada de Bob Pop en el Teatro Rosalía.

VIII edición de Resis, el festival de música contemporánea

RESIS, el festival de música contemporánea.

La octava edición del festival de música Resis, el proyecto artístico de la Fundación Ernst Von Siemensque celebra la música contemporánea, prosigue con su programación durante el segundo fin de semana de mayo. Las actuaciones de las que se podrá disfrutar este fin de semana son las siguientes:

Jueves 8 a las 20:00 horas - As Marxes , interpretada por la Banda Municipal de A Coruña en el Teatro Colón . El programa completo se puede consultar en resisfestival.gal

a las 20:00 horas - , interpretada por la en el . El programa completo se puede consultar en resisfestival.gal Sábado 10 a las 19:00 horas - Liñas de auga de Gerhard Quartet en el Museo de Bellas Artes. El programa completo se puede consultar en resisfestival.gal

La entrada a todos los eventos de Resis es completamente gratuita.

Conciertos Urban Bloom de las Fiestas del Barrio de las Flores

Urban Bloom en el Barrio de las Flores.

El viernes 9, como parte de la programación de las Fiestas del Barrio de las Flores, tendrá lugar el ciclo de conciertos Urban Bloom. Cuatro grupos, artistas y DJ's se encargarán de animar el recinto ferial del Barrio de las Flores desde las 20:30 horas hasta la madrugada.

Los artistas programados para actuar en las Fiestas del Barrio de las Flores son los siguientes:

20:30 horas - El Corta

21:45 horas - Chekan

23:15 horas - Arce

00:30 horas - DJ Hugo Mosquera

Pop Up Salgadiñas

Cartel de Salgadiñas. Cedida

Tras las jornadas que fueron acogidas durante la semana pasada, el mercado de artesanía Salgadiñas celebrará sus últimas jornadas del mes durante el viernes 9 y el sábado 10. El horario será de 10:00 a 14:30 horas.

El Pop Up tendrá lugar en la primera y segunda planta del Mercado Municipal de Plaza de Lugo. Se trata de un evento de entrada libre en el que todo aquel que lo desee podrá disfrutar de una amplia muestra de cerámica, joyerías, textil, velas artesanales y productos naturales hechos con las manos de diferentes mujeres artesanas.

El mercado Salgadiñas también pretende dar visibilidad a todas estas mujeres artesanas, por lo que a lo largo de sus jornadas también incluirá una serie de obradoiros y actividades lúdicas.

RetroFuture Fest

Cartel 2025 de RetroFuture.

El viernes 9 y sábado 10 regresa a la ciudad herculina el festival de música electrónica que reunirá a los DJ's de todo el planeta y más allá. Los conciertos de este evento se repartirán entre la SkyRoom de la Sala Pelícano y el Museo Científico Domus. Las últimas entradas están disponibles a un precio de 20 euros.

La programación esperada para ambos días es la siguiente:

Viernes 9 desde las 20:00 horas (exclusivamente Auditorio Domus)

Antechamber (live)

Perila (live)

Sábado 10 desde las 17:00 horas - Zona exterior Domus

80%BAUL (live)

(live) Downwell (live)

(live) Fake Robotique (DJ)

(DJ) Spacer (DJ)

Sábado 10 desde las 00:30 horas - Sala Pelícano

The Hacker

UFO95 (live)

Yngryd (DJ)

Retro Caminos Fest

Cartel 2025 de Retro Caminos Fest.

Del viernes 9 al sábado 10 todos los amantes de lo retro tienen una cita que no pueden perderse en el Centro Comercial Cuatro Caminos, pues ahí se acogerá la celebración de una feria dedicada a la década de los años 80 y 90.

A lo largo de Retro Caminos Fest se podrá encontrar todo tipo de discos, ropa vintage, juguetes, videojuegos... ¡Y muchísimo más! Será una mina de oro para los coleccionistas de productos vintage y los amantes de la moda ochentera y noventera.

El horario será de las 10:00 a las 20:00 horas. Entre estos dos días se celebrarán también una serie de exposiciones, sorteos y música en directo con DJ's o artistas invitados.

V Foliada con Donaire

Cartel de la foliada con Donaire.

El sábado 10 acogerá la celebración de un evento folclórico que tendrá lugar en el Parque de Eirís. Dará inicio a las 12:30 horas y será de entrada libre para todo aquel que lo desee. Los anfitriones de esta foliada será el grupo folclórico Donaire.

La programación de la foliada es la siguiente:

11:00 horas - Pasacalles de Benofán

12:30 horas - Sesión vermú con Axeitadiñas

13:10 horas - Concierto de Tiruleque y xantar en el parque

y xantar en el parque 18:30 horas - Foliada infantil

20:00 horas - Foliada general

Pata Pata, Feria de los animales

A Coruña acoge Pata Pata en mayo.

El sábado 10 y domingo 11 se celebrará la Feria de los Animales de Compañía y Turismo Pet-Friendly, Pata Pata. Será un gran evento que contará con un total de 70 expositores de una amplia variedad marcas, protectoras y artesanos, todos de diferentes lugares de Galicia, España y hasta Portugal.

Se celebrará en el recinto ferial de Expocoruña en un horario de 10:00 a 20:00 horas ambos días. El precio de la entrada será de 6 euros para los adultos y gratis para los menores de 12 años.

Para conocer el programa completo de actividades y exposiciones puedes consultar su página web. Y, por supuesto, ¡no olvides venir acompañado de tus mascotas!

Maio Jazz (2025) en A Coruña

Cartel de la edición 2025 de Maio Jazz.

El mes de mayo se inicia, un año más, con el ciclo que acogerá el Teatro Colón de A Coruña, bautizado como Maio Jazz. A lo largo de todo el mes se podrá disfrutar de todos estos conciertos de manera completamente gratuita, aunque se requerirá una invitación previa. Para más información de cada una de las actuaciones y cómo conseguir las entradas se puede consultar el siguiente artículo.

La programación de este fin de semana dará inicio el viernes 9, que será la primera actuación del ciclo de Maio Jazz. El resto de la programación es la siguiente:

Viernes 9 a las 20:00 horas - Taibo con Rosalía Gómez Lasheras, Abe Rábade y Alejandro Vargas .

a las 20:00 horas - Sábado 10 a las 20:00 horas - Verónica Ferreiro y Javier Sánchez Quinteto .

a las 20:00 horas - y Domingo 11 a las 20:00 horas - Quinteto Nihil liderado por el saxofonista Diego Alonso.

Fútbol: Dépor Abanca vs. Sevilla FC

Lance del partido del Dépor Abanca ante el Levante. RC Deportivo.

El domingo 11 marca un nuevo partido del equipo femenino coruñés. El Dépor Abanca se enfrentará al Sevilla F.C. en el Estadio Municipal de Riazor a las 12:00 horas. Las blanquiazules buscarán la victoria en esta jornada que jugarán en casa.