Richard Gere bromea sobre su jubilación y su mujer, la gallega Alejandra Silva: "Tengo una esposa muy cara"

La gallega Alejandra Silva y Richard Gere volvieron a España tras unas estupendas vacaciones en Nueva York junto a sus hijos. La pareja aparecía en el Festival Internacional de Cine Barcelona Sant Jordi (BCN Film Fest) para presentar el documental sobre la figura del Dalái Lama, 'Sabiduría y felicidad', producido por el reconocido actor de Hollywood.

Ambos se mostraron muy amables y cordiales tanto con sus seguidores, firmando autógrafos y sacándose fotografías, como con los medios. La pareja, que lleva once años de relación y que actualmente vive en Madrid, aunque se rumorea que buscan una casa por la zona de Oleiros (A Coruña), lugar natal de la empresaria, han ofrecido una serie de declaraciones a los medios sobre su relación y la posible jubilación del protagonista de Pretty Woman.

"Me enamoré de esta chica de Galicia"

La pareja acudió al festival para presentar el documental que Gere ha producido, 'Sabiduría y felicidad', sobre la figura de Dalái Lama, el cual trata sobre las claves para alcanzar la felicidad. Para Gere, las claves están más que claras: "Mi esposa y mis cuatro hijos", ha dicho sin ninguna duda.

La gallega confiesa que Gere está enamorado de España y que "se va a convertir en español, es una cuestión de tiempo", afirma entre risas y la sonrisa del actor. "Me enamoré de esta chica de Galicia. Así que creo que me convertiré en un ciudadano español algún día!", contestó él. Ella prosiguió diciendo a los medios que antes de conocerse él ya amaba al país. "¿Lo amabas? ¿Amabas a la gente? ¿Amabas al país?", le preguntaba. Richard Gere empezó a reírse y bromeó "no me deja ni hablar". No tengo que hablar. No tengo que hacer nada. ¡Ella hace todo!". Alejandra Silva sentenciaba "porque quiero que sepan cuánto amas a España!".

La posible "retirada" del actor

Además de su esposa y sus hijos, para Gere también es muy importante su trabajo a la hora de alcanzar la felicidad plena. "Es fabuloso, quizá el mejor trabajo del mundo", afirmó el actor.

Prosiguió: "He sido muy afortunado en mi vida y continúo haciendo este increíble trabajo. Nunca pensé que a los 75 años todavía lo haría, pero aquí estoy", comentaba. Ante esto, Alejandra Silva no dudó y dijo que "él no quiere jubilarse", entre las risas de ambos. Tras estas palabras de la empresaria gallega, las declaraciones del actor han resultado un tanto llamativas, aunque hay que tener en cuenta que eran en tono cómico y de broma. Richard Gere no dudó en afirmar que "ella no me deja jubilarme, tengo una esposa muy cara".