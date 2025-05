Festival Ilustrado, Abraham Cupeiro y más: grandes eventos y conciertos de mayo 2025 en Ferrol

El mes de mayo anuncia una serie de conciertos para todos los gustos: Rockers Go To Hell, Sílva Pérez Cruz, Slavador Sobral, Abraham Cupeiro son solo algunos de los artistas y grupos que traen la música en directo a Ferrol. Además, podremos disfrutar también de una serie de obras de teatro, como Cancións amarelas, flores tristes, la cual continúa con su exitoso recorrido por Galicia.

A estos eventos de ocio y cultura se les suma también la Feria del Disco, la cual inaugura oficialmente el mes. Esta vendrá seguida del Festival Ilustrado, una de las ferias culturales más importantes de la actualidad ferrolana.

Abraham Cupeiro. Cedida

El sábado 3 se inicia la programación de conciertos del mes con la presentación del grupo A Pedreira con motivo del Día das Letras Galegas. Se trata de un espectáculo con entrada libre en el que esta banda de origen gallego presentará su más reciente álbum: Basal, un disco en el que se fusionan varios estilos musicales con la crítica social. El concierto será a partir de las 20:30 horas en el Teatro Jofre.

El jueves 8 se podrá diresfrutar de la música en directo del grupo de jazz gallego emergente: Demo Rumudo. Estos cinco jóvenes, muy influenciados por grandes personalidades del género como Click Corea o Tigran Hamasyan, se subirán a los escenarios para llenar del mejor sonido de jazz fusión el Teatro Jofre de Ferrol. Las entradas están a la venta por 3 euros en Ataquilla.com

El sábado 10 llegan al Auditorio de Ferrol la artista catalana Sílvia Pérez Cruz, ganadora del Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2022, y el cantante portugués Salvador Sobral, ganador del concurso internacional de Eurovisión en el año 2017. Se trata de un espectáculo en el que ambos artistas mostrarán en directo su amistad a través de canciones que interpretarán juntos. Dará inicio a las 20:30 horas. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 31,90 euros.

El sábado 17 aterriza en Ferrol el importante grupo gallego de folk Milladoiro, que continúa celebrando sus 45 años mediante una gira por toda España. En esta nueva cita musical se subirán a los escenarios del Teatro Jofre para interpretar algunas de sus canciones más sonadas desde las 20:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 15,60 euros.

El domingo 25 es la fecha marcada para el concierto que dará Abraham Cupeiro, una de las personalidades más importantes del panorama musical gallego actual. Continúa con su gira por toda Galicia presentando su más reciente proyecto: Loira. Esta vez se subirá a los escenarios del Auditorio Municipal de Ferrol a partir de las 19:00 horas. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 17,60 euros.

El viernes 30 se cierra la programación de los conciertos más importantes del mes con el espectáculo en directo de Rockers Go To Hell. Pasando por diferentes festivales de Extremadura y Euskadi, sumado a su trayectoria como banda residente del Club Garufa durante siete años, Rockers Go To Hell es una banda experimentada que no dejará a nadie indiferente. Tocarán en Laroom de Ferrol a las 23:30 horas. Será un evento gratuito.

Obras de teatro del mes

Cartel de la obra 'Cancións amarelas, flores tristes'.

El domingo 11 se podrá disfrutar de la representación teatral de OhOlimpiadas! en el Teatro Jofre. Se trata de un espectáculo que imagina una vida en la que las personas actuasen como expertos deportistas en el día a día. El show dará inicio a las 12:30 horas y será de entrada libre.

El viernes 16 se representará en el Teatro Jofre la obra Cancións amarelas, flores tristes. Se trata de un espectáculo teatral que gira entorno a las relaciones de cuatro personas muy diferentes entre ellas, quienes encuentran un punto de unión en las noches de fiesta. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 5 euros.

IV Feria del Disco de Canido

Cartel de la IV edición de la Feria del Disco de Canido.

El jueves 1 a partir de las 12:30 horas se podrá visitar el Centro Cívico de Canido, el cual acogerá la cuarta edición de la Feria del Disco. Este evento dispondrá de diferentes puestos:

Ferror Records

Cg The Records

Radix Records

Rumble Records

Tualmonteyoalmar

Falsotecho

Gulpiyuri Fanzine

Durante todo el día estará abierto un puesto de comida a cargo de Lardeira Pulpeiros. La entrada al evento es gratuita y, además, habrá varias pinchadas de música para animar el ambiente:

14:00 horas - Pulpa

- Pulpa 15:00 horas - CarolMG

- CarolMG 17:00 horas - Ghorxa

Festival Ilustrado de Ferrol

Una de las ediciones pasadas del Festival Ilustrado de Ferrol. Concello de Ferrol

El viernes 9 y sábado 10 marcan los dos días durante los que se celebrará el Festival Ilustrado de Ferrol, un evento que ya celebra su quinta edición. A través de este festival de cultura, la ciudad naval busca poner el foco en una de las épocas más importantes de su historia.

Esta nueva edición ya empezó a calentar motores durante la última semana de abril con las clases de personalización de prendas bajo la dirección de Beatriz Sieira.

Sin embargo, todavía no hay disponible una programación completa. Algunas de las actividades confirmadas durante la presentación del Festival Ilustrado son las siguientes: