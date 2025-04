Galder Varas, humorista: "Intento conectar con el público como humanos, no como gallegos o vascos"

Probablemente no existan las palabras adecuadas para definir el humor que caracteriza a Galder Varas (Bilbao, 1987). Con una mezcla de sarcasmo —quizás derivado de la retranca por sus raíces gallegas— y grandes dosis de interacción con el público, el humorista lo resume como un "mecanismo de defensa".

Su espectáculo Esto no es un show es, en sus palabras, una actuación para "pasarlo bien" y en la que "todo el mundo se sienta parte de algo".

Tras haber agotado entradas en sus dos primeras actuaciones previstas dentro del Encuentro Mundial de Humorismo 2025, se sumó una tercera cita que también tiene todos los tickets vendidos. El Teatro Colón se llenará para su espectáculo el 30 de abril a las 19:30 y a las 22:00 horas, además del 1 de mayo a las 12:30 horas.

Todas tus actuaciones en A Coruña han agotado entradas. ¿Cómo vives este éxito?

La verdad es que muy bien. Yo no esperaba tanto recibimiento. Así que súper contento. Ya he ido varias veces a Galicia, y digo, "se habrá cansado la gente ya de ver esto". Pero no. Todavía quedaba gente por verlo, así que muy contento. Además, Galicia para mí es una tierra especial porque por parte de madre toda mi familia es de Ourense.

Tu espectáculo se titula 'Esto no es un show'. Entonces, ¿qué es?

Por una parte viene de no querer comprometerme. Hay gente que te dirá que es porque soy géminis. Yo te digo que es porque soy muy inmaduro. Pero es verdad que no tenía nada claro el show que quería hacer. Empezó como algo experimental. Entonces le puse un nombre que no me comprometiera a nada. También es porque gran parte del espectáculo es hablar con el público.

¿Y qué puede esperar el público de tu espectáculo?

Pues nada. No hay nada preconcebido. Pero bueno, pueden esperar una parte que tiene unas líneas generales por las que transcurre el humor y la comedia y que está preparada de antemano. Y luego hay otra parte que según se vaya improvisando con el público va cambiando.

¿Preparas de alguna forma esa parte improvisada?

Esto es como un gimnasio. Cuantas más veces vas, más fuerte te pones. Entonces, cuantas más impros has hecho, más recursos tienes para salir de cada situación. Pero no hay nada que yo haga antes del show. De hecho, muchas veces lo pienso y digo, "¿qué puedo hacer si no sé lo que va a pasar?". El trabajo es lo que he hecho en mis siete años de carrera. Pero justo antes de la actuación no hay nada... Bueno, estresarme. Puedo provocarme un poco de ansiedad para ver si me ayuda a estar más activo y tal. Puedo beberme un café, pero poco más.

En un espectáculo que depende tanto del público, ¿cómo definirías al de aquí?

Reservado pero cariñoso. Así lo definiría. Al público y a los gallegos en general.

Veo que como un gallego no te decides.

Exacto. Es la idiosincrasia de la gente gallega. Son reservados pero cariñosos. Las dos cosas conviven perfectamente.

Galder Varas durante su actuación en el EMHU 2024. Leo López

Ante un público así, ¿cuál es la clave para hacer reír?

Intento hacer lo que creo que conecta con la gente, que es el estilo de humor que yo hago, pero no hago nada especial para el público gallego ni de ninguna otra parte. Si intento otra cosa perdería la esencia. Intento conectar con ellos como seres humanos, no como gallegos ni vascos. Sí que es verdad que no es lo mismo actuar en Andalucía que en el País Vasco. Sabes que en algunos sitios vas a tener que intentar ser un poco más hábil para sacarles algo y luego estás en Cádiz y la gente directamente te lo está contando.

En este tipo de humor te mueves en una fina línea entre hacer reír y no ofender.

El objetivo es que la gente pase un buen rato. Haciendo una broma puedes ofender a alguien. Por supuesto. Lo importante de esto es que la gente entienda que está ahí para pasárselo bien. Hay gente que se toma las cosas más a pecho y cuando veo eso lo que hago es cambiar. Con los años es lo que vas aprendiendo. Y luego hay gente que quiere dar la nota o tener el foco; ser protagonistas. Pero no va de eso. Aquí lo que queremos es pasarlo todos bien.

Te habrás encontrado gente que evite participar y también otra que sí o sí quiere hablar.

Claro, pasa de todo. Al final la gente me dice, "¿cómo es la gente en tu espectáculo?" Pues como la ves en el mundo real. Como la gente que dice "¿qué gente hay en Tinder?" Pues la misma. Es muy bonito cuando alguien es tímido, pero consigues ponerle el foco y sí se lo pasa bien. El objetivo del show es que todo el mundo se sienta parte de algo, pasarlo bien, echar unas risas y desconectar durante una hora y media.

Antes de llegar aquí, ¿cómo fueron tus inicios en el humor?

Me aburría el trabajo que tenía y me apunté a un curso de monólogos. Cuando terminé hablé con el profesor, Carlos Ramos, que de hecho está de gira por España, y me dijo que intentara probar un poco de suerte. Al poco tiempo decidí coger mis ahorros y dedicar un año a ver qué tal me iba en esto de la comedia. Eso fue en 2017 o 2018 y aquí estoy.

Estás en un momento, además, en el que combinas el show con el pódcast Arde Venecia y la colaboración en El condensador de fluzo. ¿Cómo llegas a todo?

Sí, del pódcast estamos preparando la segunda temporada. Lidio con esto de una forma muy sencilla. Ya he hablado con mi familia y les he dicho que se olviden de mí. Y con mi psicólogo, al que le dije que no quiero nada. Ahora en serio, la verdad es que a nivel profesional muy bien. Trabajo y pasión se mezclan y es muy difícil distinguir qué cosas estás haciendo porque te hace ilusión y otras por ansiedad. Muchas veces tienes que organizarte tu tiempo y tu vida para que tengas tiempo para hacer no sólo las cosas que te gustan sino también las que te importan.

En A Coruña compartes el cartel del EMHU con muchos otros humoristas. ¿Te dará tiempo a ver a alguno?

Si puedo, sí. Lo que pasa es que vamos con el tiempo muy justo porque después tenemos cinco actuaciones en Vigo. Sí quiero sacar un poco de tiempo para verlos a ellos. Soy como una madre, los quiero a todos por igual. Algunas veces me dicen, "Galder, ¿pero tú a quién quieres más?". Y yo digo, "es que si me corto un dedo de la mano, ¿acaso no me duele igual si me cortara otro?". Ellos lo acaban entendiendo porque los quiero a todos exactamente igual.